Рейтинги: поддержка центристов упала до рекордно низкой отметки

Согласно последним результатам еженедельного опроса, подготовленного в сотрудничестве между Институтом социальных исследований и исследовательской компанией Norstat Eesti, Партию реформ поддерживают 31,7 процента, Консервативную народную партию Эстонии – 27,5 процента, а Центристскую партию – 14,1 процента имеющих право голоса граждан.

Четвертое место занимает «Ээсти 200», поддержка которой за неделю не изменилась и составляет 9,2%. Рейтинг «Отечества» вырос с 6,6% до 7,4%, а популярность третьего участника коалиции – соцдемов – увеличилась с 6,5% до 6,6%.

«Зеленых Эстонии» поддерживают 1,5% избирателей, партию «Правые» - 0,6%.

Совокупная поддержка партий правительственной коалиции, которую сформировали реформисты, соцдемы и «Отечество», составляет 45,7%, а суммарный рейтинг парламентской оппозиции (центристов и EKRE) – 41,6%.

Мартин Мёльдер, исследователь Института политических исследований Skytte Тартуского университета, отметил, что поддержка EKRE стабилизировалась на уровне 27,5%, а Партия реформ несколько улучшила свои позиции за последние недели.

По словам Мёльдера, позиции Партии реформ улучшились в первую очередь среди избирателей-женщин, где их поддержка составляет около 36 процентов, тогда как их поддержка среди мужчин составляет всего 26 процентов. В случае с EKRE ситуация во многом обратная. Среди мужчин поддержку EKRE составляют 36 процентов, а среди женщин — около 20 процентов.

Если бы выборы в Рийгикогу состоялись сегодня, то Партия реформ, 34-ю неделю подряд возглавляющая рейтинг, получила бы 35 мест, EKRE - 30, центристы – 14, «Эстония 200» – 9, «Отечество» – 7, социал-демократы – 6 мест.

Norstat проводит свои опросы еженедельно, но результаты публикуются как среднее значение за последние четыре недели. Такая методика позволяет сгладить колебания в отдельных опросах, возникающие в силу статистической погрешности и краткосрочного влияния отдельных событий.