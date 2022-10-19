В Кубке Эстонии по гандболу клуб "Таллинн" проиграл команде из первой лиги

Накануне вечером в столичном спортивном холле "Калев" в первом матче 1/4 финала между собой встретились представитель высшей лиги, клуб "Таллинн" и лидер первого дивизиона, пылваский "Арквуд", сообщили в среду утренние теленовости ERR.

В полуфинал выйдет лучшая команда по сумме двух встреч. Во второй раз соперники встретятся в эту пятницу.