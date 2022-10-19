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Кайя Канепи в парном турнире показала отличную игру

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Кайя Канепи в парном турнире показала отличную игру
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Кайя Канепи.
Кайя Канепи. Фото: Tairo Lutter

Хотя вторая ракетка Эстонии Кайя Канепи (WTA 29) вылетела в индивидуальном зачете уже после первого тура турнира в Гвадалахар, в парном поединке ей удалось пройти в 1/8 финала.

В парном турнире Кайя играла вместе с 17-летней чешкой Линдой Фрухвиртовой (WTA 77), против них вышли мексиканка Фернанда Контрерас Гомез (WTA 116) и колумбийка Камила Осорио (WTA 71).

Канепи и Фрузвиртова завершили встречу тремя победами, одержанными подряд (6:2, 6:3).

Соперницы Канепи и Фрузфиртовой во втором туре определятся после поединка пар Хао-Чинг Чан – Люси Градецка и Елены Остапенко – Людмилы Киченок.

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