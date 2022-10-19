После сдачи положительной допинг-пробы легкоатлет завоевал в Эстонии еще несколько наград

Если сдавший на Таллиннском марафоне положительную допинг-пробу кениец Ибрагим Мукунга Вахира будет официально наказан, все его результаты, полученные во время действия запрета на соревнования как в прошлом году, так и в этом, будут аннулированы. Протоколы соревнований показывают, что Мукунга принимал участие еще в нескольких забегах.