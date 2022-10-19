После сдачи позитивной допинг-пробы легкоатлет завоевал в Эстонии еще несколько наград

18 сентября Мукунга бегал на полумарафоне Вооремаа и завоевал там первое место, показав время 1:09.34. Победитель заработал 300 евро, также каждый победитель в своей возрастной группе получил наручные часы. Кроме того, Мукунга был самым быстрым на промежуточном финише, за что его наградили триммером для газонов.

Полумарафон Тартуского марафона принес ему второе место, а прошедший на позапрошлых выходных 10,4-километровый забег Вильянди – третье место. В Вильянди Мукунга уступил более двух минут победителю Тийдреку Нурме, а семь секунд – тренеру биатлонистов Индреку Тобрелутсу.

В прошлое воскресенье Ибрагим Мукунга выходил на дистанцию забега Харку.

Кстати, за последний год почти четверть сотни кенийских бегунов были уличены в употреблении запрещенных веществ.