Теперь официально: UEFA не справился с организацией финала Лиги чемпионов

По итогам ужасно проведенного финала ЛЧ в Париже, где победу в турнире оформил мадридский «Реал», было проведено независимое экспертное расследование. Комиссия пришла к выводу, что UEFA абсолютно не справился с поставленной задачей. Показания более 480 очевидцев мероприятия, а также журналистов, которые освещали это самое масштабное событие в европейском футболе, подтвердили подозрения экспертов.

Комиссия постановила, что провальная организация финального матча Лиги чемпионов чуть не привела к масштабной трагедии уровня Хиллсборо в 1989 году. Большое количество болельщиков почти несколько часов удерживали возле неисправных турникетов в статической очереди. Более того, у выхода из стадиона на них напали преступники, обворовавшие их с ножами в руках. Это никак не соответствует стандартам безопасности проведения спортивных мероприятий подобного уровня.

Глава экспертной комиссии Фил Скратон официально заявил, что со стороны парижских агентств и UEFA передматчевая подготовка оказалась недостаточной.