Певкур после встречи с Остином: войска США будут регулярно ротироваться в Эстонии

«У нас есть принципиальная договоренность о том, что США внесут свой вклад в обеспечение безопасности Эстонии дополнительными ротационными подразделениями и возможностями. Более подробные системы вооружения, возможности и подразделения, которые будут регулярно находиться в Эстонии, будут раскрыты в ближайшем будущем», - сказал министр обороны.

«Я также поблагодарил министра обороны Ллойда Остина за ведущую роль США в поддержке Украины в ее борьбе за свободу. Как союзники, сегодня мы все едины и вносим свой вклад, чтобы в будущем нам не пришлось оглядываться назад и думать, что мы должны были сделать больше», — сказал Певкур.

В этом году правительство Эстонии уже трижды выделяло дополнительные средства на укрепление национальной обороны, увеличив расходы на оборону до 3 процентов ВВП, но США также увеличили взносы на укрепление восточного крыла НАТО. «В течение следующих нескольких лет мы инвестируем 140,5 млн долларов, полученных Соединенными Штатами в качестве помощи в области безопасности в этом году, в развитие средств дальнего огня с закрытых позиций путем приобретения реактивных систем залпового огня HIMARS. Мы получили подтверждение от руководства производителя HIMARS, Lockheed Martin, что эстонский заказ идет строго по графику», — добавил Певкур.

Закупка реактивных систем залпового огня HIMARS является важным шагом вперед в развитии возможностей Эстонии по ведению огня с закрытых позиций, их полезность также подтверждается опытом Украины. «Lockheed Martin — давний и надежный партнер Эстонии в оборонной промышленности. Производимый ими противотанковый ракетный комплекс «Javelin» уже много лет является краеугольным камнем нашей противотанковой мощи, которая полностью оправдала себя и в нынешней украинской войне», — добавил Певкур.