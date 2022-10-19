Рейтинговая таблица TopTech 2022: Bolt на первом месте

По словам Рандо Раннуса, партнёра Siena Secondary Fund, одного из составителей TopTech, рейтинг этого года со всей очевидностью показал, почему эстонское предпринимательство в сфере технологий оказалось таким успешным, и именно в этой области у нас больше всего единорогов, то есть предприятий общей стоимостью более одного миллиарда евро, в расчёте на одного жителя страны (мы делим эту позицию с Израилем). «Я думаю, что наша формула успеха связана с нашей готовностью не сдаваться. У финнов для этого существует слово "sisu", на английском это, наверное, лучше всего передать словами "resilience" или "grit"», — пояснил Раннус. «В Соединённых Штатах типичный путь основателя стартапа начинается с того, что он привлекает несколько миллионов долларов для реализации своей великой идеи, которая изменит мир, и, если через 1-2 года не появится никаких признаков того, что эта идея была тем самым ракетоносцем, которым казалась, они просто сдаются и начинают следующий проект. В Эстонии это так не работает. Может быть потому, что мы не хотим терять надежду изменить мир, или просто потому, что не хотим разочаровать наших инвесторов. В любом случае, мы будем продолжать упорствовать до тех пор, пока не создадим подходящий продукт и найдём рынок, на котором наша ракета полетит», – он сказал.