В рейтинге самых ценных технологических предприятий Эстонии TopTech в этом году первое место занял Bolt (стоимость 7,4 миллиарда евро). На втором месте Wise (5,8 миллиарда евро) и на третьем Veriff (1,3 миллиарда евро). Рейтинг был составлен Prudentia Tallinn, компанией, консультирующей по сделкам M&A, и Siena Secondary Fond, который специализируется на инвестициях в технологические предприятия на вторичном рынке.
Рейтинговая таблица TopTech 2022: Bolt на первом месте
Общая стоимость 30 самых дорогих эстонских технологических предприятий составляет более 21 миллиарда евро, а самой высокодоходной областью деятельности, судя по рейтинговой таблице, является mobility – на долю двух занятых в этой сфере предприятий приходится 36% общей стоимости предприятий, вошедших в TOP. Следующими являются 10 предприятий fintech, на долю которых приходится 35% от общей стоимости в TOP. Кроме них в рейтинг вошли ещё 8 предприятий B2B SaaS, доля которых суммарно составила 13% общей стоимости.
«В этом году мы решили увеличить количество позиций в рейтинге TopTech с 25 до 30, чтобы предоставить общественности ещё более репрезентативное сравнение предприятий», – сказал Индрек Уудекюлл, партнёр Prudentia Tallinn, возглавлявшей составление рейтинговой таблицы. «Сектор продемонстрировал сильный подъём. Рост стоимости некоторых предприятий был просто невероятно быстрым. При этом стоит отметить, что многие достойные предприятия, скорее всего, даже не попали в рейтинг, потому что не было достоверных данных для их оценки», — пояснил он.
По словам Рандо Раннуса, партнёра Siena Secondary Fund, одного из составителей TopTech, рейтинг этого года со всей очевидностью показал, почему эстонское предпринимательство в сфере технологий оказалось таким успешным, и именно в этой области у нас больше всего единорогов, то есть предприятий общей стоимостью более одного миллиарда евро, в расчёте на одного жителя страны (мы делим эту позицию с Израилем). «Я думаю, что наша формула успеха связана с нашей готовностью не сдаваться. У финнов для этого существует слово "sisu", на английском это, наверное, лучше всего передать словами "resilience" или "grit"», — пояснил Раннус. «В Соединённых Штатах типичный путь основателя стартапа начинается с того, что он привлекает несколько миллионов долларов для реализации своей великой идеи, которая изменит мир, и, если через 1-2 года не появится никаких признаков того, что эта идея была тем самым ракетоносцем, которым казалась, они просто сдаются и начинают следующий проект. В Эстонии это так не работает. Может быть потому, что мы не хотим терять надежду изменить мир, или просто потому, что не хотим разочаровать наших инвесторов. В любом случае, мы будем продолжать упорствовать до тех пор, пока не создадим подходящий продукт и найдём рынок, на котором наша ракета полетит», – он сказал.
Несмотря на то, что стоимость компаний технологического сектора сегодня во всём мире уменьшается, по словам Уудекюлла, общая картина, которую показывает эстонский рейтинг TopTech, ещё не отражает этой тенденции. Только за первые 10 месяцев 2022 года предприятия привлекли в общей сложности около 1,3 млрд евро, что на 30% больше, чем за весь прошлый год. «В соответствии с методикой составления TopTech, за основу оценки мы берём привлечённый капитал — если привлечённых средств не было, мы используем коэффициенты оборачиваемости публичных компаний», — отметил он. Поскольку значения стоимости, рассчитанные на основе коэффициентов оборачиваемости технологических предприятий, снизились, в таблицы исчезли компании, чей оборот снизился или не показал достаточного роста, например, приложение для медитации и релаксации Synctuition и платформа соглашений о лицензировании, партнёрстве и спонсорстве Brainbase.
Рейтинг TopTech помогает лучше увидеть и понять потенциал эстонских технологических предприятий и их вклад в местную экономику. Для составления рейтинга используется сопоставимая оценка стоимости компаний в конкретный момент времени, рассчитанная по определённой методике.