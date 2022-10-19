Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по культуре приняла решение направить на первое чтение проект закона, устанавливающий эстонский язык в качестве языка обучения в школах и детских садах.
Комиссия Рийгикогу по культуре начинает воплощать в жизнь переход на эстоноязычное образование
По словам заместителя председателя комиссии Лийны Керсна, цель перехода на эстоноязычное образование – предоставить всем детям Эстонии равные возможности получить качественное образование на эстонском языке. «Мы знаем, что приблизительно половина выпускников русскоязычных школ не владеют государственным языком к моменту окончания основной школы. Недостаточное владение эстонским языком ограничивает их возможности продолжать учебу. Важно, чтобы у живущей в Эстонии молодежи были равные возможности реализовать себя в обществе, как продолжая учебу, так и на рынке труда», – сказала Керсна. Согласно законопроекту, в 2024 году первыми на эстоноязычное обучение перейдут детские сады, а также первые и четвертые классы. Переход двенадцатых классов должен быть обеспечен к 2032 году. Она добавила, что школам нужно предложить консультации, надзор и поддержку.
Член комиссии Хелле-Мооника Хельме подчеркнула, что цель законопроекта верная, однако переход на эстонский язык обучения предполагает много работы и преодоления препятствий. «Это очень серьезный вызов, так как мы не знаем, как будет проходить переход на эстоноязычное обучение в условиях массовой миграции, в которых мы находимся уже сейчас. Тенденция скорее негативная, так как число жителей, говорящих на славянских языках, растет с каждым днем. Эстоноязычная школа и эстоноязычное обучение – это элементарно. В нормальной среде переход прошел бы без существенных препятствий, если бы к этому приложили усилия все политические силы. Поскольку на данный момент ситуация из рук вон плохая, возникает вопрос – как правительство сможет гарантировать, что законопроект не станет декорацией, а на самом деле будет работать».
Согласно законопроекту, с 2024/2025 учебного года для проведения учебной и воспитательной деятельности на отличном от эстонского языке в классах, в отношении которых действует это требование, необходимо наличие соответствующего разрешения правительства. Данное разрешение может быть выдано в качестве исключения на один год. В гимназии с 2024/2025 по 2029/2030 гг. доля преподавания на ином языке может составлять до 40% от указанного в учебной программе объема. Школа обязана обеспечить переход на эстоноязычное обучение в 10 классе не позднее 2030/2031, в 11 классе не позднее 2031/2032, а в 12 классе не позднее 2032/2033 учебного года.
Аналогично с действующим законом, законопроект устанавливает, что если родной язык учащегося основной школы не является языком обучения или если дома он говорит на родном языке по меньшей мере одного из родителей, отличном от языка обучения, школа организует уроки родного языка и культуры, если такое желание изъявили по меньшей мере десять учащихся с одинаковым родным или домашним языком.
Административный надзор за выполнением требований к языку будет осуществлять в соответствии со своей компетенцией Языковой департамент. Максимальная ставка штрафа для учреждения составит 9600 евро.
В заседании принял участие министр науки и образования Тынис Лукас. Он представил законопроект.
Комиссия решила направить инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон об основной школе и гимназии и в другие законы (переход на эстоноязычное образование) (722 SE), пленарному заседанию на первое чтение, которое состоится 26 октября.