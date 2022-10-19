Комиссия Рийгикогу по культуре начинает воплощать в жизнь переход на эстоноязычное образование

По словам заместителя председателя комиссии Лийны Керсна, цель перехода на эстоноязычное образование – предоставить всем детям Эстонии равные возможности получить качественное образование на эстонском языке. «Мы знаем, что приблизительно половина выпускников русскоязычных школ не владеют государственным языком к моменту окончания основной школы. Недостаточное владение эстонским языком ограничивает их возможности продолжать учебу. Важно, чтобы у живущей в Эстонии молодежи были равные возможности реализовать себя в обществе, как продолжая учебу, так и на рынке труда», – сказала Керсна. Согласно законопроекту, в 2024 году первыми на эстоноязычное обучение перейдут детские сады, а также первые и четвертые классы. Переход двенадцатых классов должен быть обеспечен к 2032 году. Она добавила, что школам нужно предложить консультации, надзор и поддержку.

Член комиссии Хелле-Мооника Хельме подчеркнула, что цель законопроекта верная, однако переход на эстонский язык обучения предполагает много работы и преодоления препятствий. «Это очень серьезный вызов, так как мы не знаем, как будет проходить переход на эстоноязычное обучение в условиях массовой миграции, в которых мы находимся уже сейчас. Тенденция скорее негативная, так как число жителей, говорящих на славянских языках, растет с каждым днем. Эстоноязычная школа и эстоноязычное обучение – это элементарно. В нормальной среде переход прошел бы без существенных препятствий, если бы к этому приложили усилия все политические силы. Поскольку на данный момент ситуация из рук вон плохая, возникает вопрос – как правительство сможет гарантировать, что законопроект не станет декорацией, а на самом деле будет работать».