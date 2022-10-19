Ср, 19.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

«Отобрали у нас парковку»: жители Ласнамяэ возмущены решением торговой сети

Дмитрий Рая
«Отобрали у нас парковку»: жители Ласнамяэ возмущены решением торговой сети
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Парковка Lasnamäe Prisma.
Парковка Lasnamäe Prisma. Фото: Erik Prozes

Наверное, ни для кого не секрет, что на протяжении долгого времени в спальных районах столицы наблюдается острая нехватка парковочных мест. И с каждым годом ситуация лишь усугубляется, так как количество машин продолжает расти. Нередко водители бросают свои машины на тротуарах или газоне, оправдывая свой поступок отсутствием возможности припарковать машину поближе к дому. Интересно, что в некоторых случаях автовладельцы винят в своих бедах не только местные власти, но и торговые сети.

На протяжении многих лет жители столичного района Ласнамяэ оставляли свои машины на парковке магазина Lasnamäe Prisma. Особенно популярна парковка магазина была среди жителей улиц Кивила, Муху и Линнамяэ.

Ключевые слова
Наверх