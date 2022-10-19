«Отобрали у нас парковку»: жители Ласнамяэ возмущены решением торговой сети

Наверное, ни для кого не секрет, что на протяжении долгого времени в спальных районах столицы наблюдается острая нехватка парковочных мест. И с каждым годом ситуация лишь усугубляется, так как количество машин продолжает расти. Нередко водители бросают свои машины на тротуарах или газоне, оправдывая свой поступок отсутствием возможности припарковать машину поближе к дому. Интересно, что в некоторых случаях автовладельцы винят в своих бедах не только местные власти, но и торговые сети.