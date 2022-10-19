Испанский гонщик Нил Соланс попал в тяжелую аварию накануне этапа чемпионата мира в Каталонии и вынужден пропустить домашние соревнования.
Получивший в тяжелой аварии травму позвоночника гонщик Hyundai пропустит этап ЧМ в Каталонии
В понедельник Соланс совершал пробные заезды и попал в тяжелую аварию, его машина вылетела с дороги. Пилот, который должен был выйти на старт Hyundai Rally2 не смог самостоятельно выбраться из машины, спасателям пришлось его вырезать.
На скорой Соланса доставили в больницу, после обследования стало ясно, что у гонщика повреждены несколько позвонков.
«Это были для меня сложные часы, но с нами все в порядке. У Акселя (Аксель Коронадо, штурман Соланса – ред.) легкие боли, у меня повреждено несколько позвонков», - написал Соланс с больничной койки.
В прошлом году Соланс принимал участие в ралли Каталонии на автомобиле Hyundai и занял восьмое место. В этом году в серии чемпионата Европы он выиграл две гонки, но из-за нехватки финансирования был вынужден завершить сезон досрочно.