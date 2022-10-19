Мужчина, заманивший в гости детей: я просто хотел поболтать

Так они вместе отправились в сторону жилого района. Мать одного из детей проверила местонахождение своего ребенка через приложение на телефоне и заметила, что он передвигается в том месте, где его быть не должно. Она сразу позвонила ребенку и спросила, где он. Он ответил, что они с другом идут играть к одному дяде, который пригласил их к себе.