Ср, 19.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

На стройплощадках орудуют воры

BNS
На стройплощадках орудуют воры
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Вор. Фото иллюстративное.
Вор. Фото иллюстративное. Фото: Toomas Huik

В последнее время много говорилось о кражах в магазинах, однако воры ведут активную деятельность и на строительных площадках, и в складских помещениях, – сообщает G4S.

В Харьюмаа патрульный экипаж отреагировал на сигнал тревоги, сообщающий о проникновении на охраняемую территорию: находившийся там мужчина перебросил через забор автомобильные покрышки. Увидев охранника, он скрылся. На объект прибыл дополнительный экипаж, также на место происшествия были вызваны полиция и контактное лицо. При осмотре выяснилось, что через забор переброшены автомобильные покрышки и алюминиевые диски.

За последний месяц произошло много и других попыток кражи с больших территорий. В Таллинне воры несколько раз наведывались на станцию переработки отходов и на строительные площадки.

«Число проникновений на ограниченную территорию растет уже с начала сентября. Поэтому всем собственникам обязательно стоит подумать, сделали ли они все возможное для защиты своего имущества», – сказал пресс-секретарь G4S Максим Тууль.

Ключевые слова
Наверх