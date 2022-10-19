На стройплощадках орудуют воры

В Харьюмаа патрульный экипаж отреагировал на сигнал тревоги, сообщающий о проникновении на охраняемую территорию: находившийся там мужчина перебросил через забор автомобильные покрышки. Увидев охранника, он скрылся. На объект прибыл дополнительный экипаж, также на место происшествия были вызваны полиция и контактное лицо. При осмотре выяснилось, что через забор переброшены автомобильные покрышки и алюминиевые диски.

За последний месяц произошло много и других попыток кражи с больших территорий. В Таллинне воры несколько раз наведывались на станцию переработки отходов и на строительные площадки.