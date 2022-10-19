Российская пропаганда 19 октября показала толпы жителей Херсона, рассказывая об эвакуации населения. Накануне главный российский генерал, отвечающий за войну Путина с Украиной, заявлял о неминуемых «непростых» решениях по Херсону.
Россия начала эвакуацию жителей Херсона
Утром 19 октября российские пропагандистские СМИ сообщили о начале эвакуации гражданского населения из Херсона.
«Людей перевозят на другой берег на двух теплоходах, - говорит сотрудника пропагандистского российского медиа, шагая мимо очереди из людей на причале. – Это очередь до Голой Пристани, чуть правее до Алешек (населенные пункты на левом берегу Днепра – прим.ред.). На месте работают сотрудники МЧС, кинологи с собаками, которые досматривают сумки. На том берегу людей встречают автобусы».
«Когда люди переправятся, уже там будут выяснять, куда они дальше: На Крым, на Краснодар, или куда-то дальше», - говорит анонимный собеседник российского медиа.
Мэр Николаева Виталий Ким считает, что ВС РФ может готовить провокацию.
«Рассылаются сообщения об эвакуации их Херсона, потому что будет обстреливать ВСУ Херсон. Но зная русскую тактику, и, зная, что они копают укрепления в районе Чаплынки (поселок в 100 километрах на юго-восток от Херсона – прим.ред.), [ставят] подствольную артиллерию в аккурат, чтобы бить по Херсону, у меня ощущение, что русские готовятся бить по Херсону. К сожалению…», - сказал Ким утром 19 октября.
18 октября командующий объединенной группировкой российских войск в Украине Сергей Суровикин заявил о непростых решениях Москвы по Херсону.
«У нас имеются данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе города Херсон, о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, нанесение массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей, - утверждал Суровикин во вторник. - Данные действия могут привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения».
Российский генерал пообещал обеспечить безопасный выезд населения из Херсона, а действия российских войск в отношении оставленного города будут зависеть от обстановки.
«Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсон будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации. Не исключается принятие непростых решений», - намекнул без конкретики Суровикин.
Вечером того же дня российский наместник в Херсонской области Владимир Сальдо заявил об орагнизованном перемещении гражданского населения.
«Мной было принято тяжелое, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снегирёвского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра», - написал в своем телеграм-канале Владимир Сальдо.
Сегодня в эфире у пропагандиста Владимира Соловьева господин Сальдо несколько раз заявил о вере и надежде.
«Они (жители Херсона) верят, что Вооруженные силы Российской Федерации их защитят, - сказал российский наместник. - Примерно где-то 50-60 тысяч мы планируем переместить на левый берег и дальше, кто захочет - в другие регионы Российской Федерации. Все мы верим, что это временно - на период боев».
В свою очередь «заместитель временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области» Кирилл Стремоусов утром 19 октября обратился к местным жителям, утверждая, что ситуация на фронтах «стабильная».
«Мы еще раз настоятельно рекомендуем не мешать военным делать свое дело. Никто отступать не собирается, но и мы хотим уберечь ваши жизни. Переходите максимально быстро на левый берег», - сказал Стремоусов.
ВС РФ Заняли Херсон в первые дни после вторжения в Украину в конце февраля. В конце сентября Путин аннексировал эти территории, включив их в состав РФ. При этом его пресс-секретарь не мог объяснить в каких границах Москва присвоила себе эту часть Украины.