Россия начала эвакуацию жителей Херсона

Утром 19 октября российские пропагандистские СМИ сообщили о начале эвакуации гражданского населения из Херсона.



«Людей перевозят на другой берег на двух теплоходах, - говорит сотрудника пропагандистского российского медиа, шагая мимо очереди из людей на причале. – Это очередь до Голой Пристани, чуть правее до Алешек (населенные пункты на левом берегу Днепра – прим.ред.). На месте работают сотрудники МЧС, кинологи с собаками, которые досматривают сумки. На том берегу людей встречают автобусы».



«Когда люди переправятся, уже там будут выяснять, куда они дальше: На Крым, на Краснодар, или куда-то дальше», - говорит анонимный собеседник российского медиа.



Мэр Николаева Виталий Ким считает, что ВС РФ может готовить провокацию.



«Рассылаются сообщения об эвакуации их Херсона, потому что будет обстреливать ВСУ Херсон. Но зная русскую тактику, и, зная, что они копают укрепления в районе Чаплынки (поселок в 100 километрах на юго-восток от Херсона – прим.ред.), [ставят] подствольную артиллерию в аккурат, чтобы бить по Херсону, у меня ощущение, что русские готовятся бить по Херсону. К сожалению…», - сказал Ким утром 19 октября.

