В ближайшие выходные пройдет последний этап сезона серии чемпионата мира – гонки Каталонии. Отть Тянак, пилот Hyundai, уже ждет соревнований.
В предвкушении гонки в Каталонии: Тянак полон надежд
Для истории эстонского автоспорта Каталония имеет важное значение, потому что именно там в 2019 году Тянак обеспечил себе пока еще единственный титул чемпиона мира. После той победы он перешел в команду Hyundai и на машине i20 пока еще не успел проехать в Каталонии полноценную гонку. В 2020 году соревнование было отменено, а в прошлом году в день открытия гонки он разбил свою машину.
«Я давно не участвовал в полноценных гонках в Каталонии. Интересно посмотреть, как мы справимся – это может быть сильно непохоже на гонку Ипра», – прокомментировал Тянак будущую гонку, цитата по порталу WRC.
«Сцепление с дорогой в Испании лучше, на этой неделе это чисто "асфальтное" соревнование. На эти гонки нужно выходить с очень хорошо сбалансированным автомобилем», – добавил чемпион мира 2019 года.
Тянак в этом году отлично показал себя именно на трассах с асфальтовым покрытием. В Хорватии эстонец занял второе место, в Ипре стал победителем. Поэтому в Каталонии он также надеется на хороший результат.
«В Хорватии и Бельгии мы продемонстрировали свои возможности, и наша цель – продолжать в том же духе. Я надеюсь на интересную и увлекательную гонку, но нам важно также быть и конкурентоспособными, а также бороться за максимальное количество очков», – подытожил Тянак.