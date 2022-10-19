В предвкушении гонки в Каталонии: Тянак полон надежд

Для истории эстонского автоспорта Каталония имеет важное значение, потому что именно там в 2019 году Тянак обеспечил себе пока еще единственный титул чемпиона мира. После той победы он перешел в команду Hyundai и на машине i20 пока еще не успел проехать в Каталонии полноценную гонку. В 2020 году соревнование было отменено, а в прошлом году в день открытия гонки он разбил свою машину.

«Я давно не участвовал в полноценных гонках в Каталонии. Интересно посмотреть, как мы справимся – это может быть сильно непохоже на гонку Ипра», – прокомментировал Тянак будущую гонку, цитата по порталу WRC.

«Сцепление с дорогой в Испании лучше, на этой неделе это чисто "асфальтное" соревнование. На эти гонки нужно выходить с очень хорошо сбалансированным автомобилем», – добавил чемпион мира 2019 года.

Тянак в этом году отлично показал себя именно на трассах с асфальтовым покрытием. В Хорватии эстонец занял второе место, в Ипре стал победителем. Поэтому в Каталонии он также надеется на хороший результат.