Блокировщиков электросетей заставят платить

В тиски зажаты и все нынешние производители электроэнергии, которые забронировали мощности, но фактически их не используют. Другими словами, если производитель электроэнергии запросил у Elektrilevi мощность для строительства солнечной электростанции мощностью 100 киловатт, но фактически может производить только 50 киловатт электроэнергии в пиковые периоды в течение двух лет, он должен платить сетевому предприятию 1900 евро в год за не эксплуатируемый ресурс, или 38 евро за каждый недостающий киловатт. При этом государство дает четкое указание, что все, кто забронировал слишком много мощностей, должны изменить свои контракты и освободить место для других заинтересованных сторон. «С момента вступления закона в силу действующим производителям, подключенным к сети, будет предоставлен двухлетний переходный период, и с этого момента каждый год будет взиматься плата», – ответила Вакс на вопрос, когда ожидать счет.