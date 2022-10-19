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Блокировщиков электросетей заставят платить

Карл-Роберт Пухм
Блокировщиков электросетей заставят платить
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Margus Ansu
  • Планировщики производства бронируют мощности, которые фактически не используются
  • Электростанциям, которые действительно производят электричество, не хватает сетевого объема
  • Правительство хочет решить проблему с помощью залога и штрафов

Если в настоящее время застройщики солнечных и ветровых парков могут сколько угодно медлить с установкой и подключением оборудования к сети, то в будущем производство должно быть запущено не позднее, чем через два года после завершения строительства пункта подключения. Те, кто этого не сделают, потеряют залог, перечисленный сетевой компании.

В связи с высокими ценами на электроэнергию тысячи эстонцев и предприятий задумались о производстве электроэнергии. На самом деле, даже десятки тысяч, потому что только за последние три месяца Elektrilevi получила более 5000 новых запросов на подключение, ориентированных на производство. Однако интерес желающих быстро угасает, когда выясняется, что пропускной способности в сети недостаточно, а стоимость подключения достигает миллионов евро.

Электрическая сеть Эстонии не спроектирована для распределенного производства электроэнергии. Свободные мощности, ориентированные на производство, ограничены, и их объем постоянно уменьшается. Поэтому производители, расположенные в более критических районах, осознали, что договор на присоединение с сетевой компанией нужно заключать как можно раньше – а потом уже искать панели, инверторы и деньги на их приобретение. Такая схема деятельности особенно характерна для основной сети Elering, где крупные разработчики ветряных и солнечных электростанций уже построили пункты подключения, но не построили фермы за пунктами подключения.

Однако часто главная причина заключается не в способностях производителя, а, например, в экологической проблеме или споре о радарах. Несмотря на это, проблема все же существует. По словам Elering, если застроить все пустующие на данный момент пункты подключения, на рынке электроэнергии прибавилось бы 1100 мегаватт мощностей возобновляемой энергии. Вчерашнее пиковое потребление в Эстонии составляло столько же.

В настоящее время у застройщиков нет мотивации для быстрого запуска пустого пункта подключения

эксперт отдела энергетики Министерства экономики и коммуникаций Мари-Урсула Вакс

Тому, кто мешкает, денег не вернут

Конечно, государству не нравится, что такое количество мощностей стоит без дела. «Такого рода подключения блокируют сетевой ресурс. В настоящее время у застройщиков нет мотивации для быстрого запуска пустого пункта подключения, и это стало заметным препятствием при строительстве новых электростанций и подключении их к сети», – пояснила эксперт отдела энергетики Министерства экономики и коммуникаций Мари-Урсула Вакс. По ее словам, удержание сетевых ресурсов означает, что абонентская плата для новых желающих необоснованно растет, а это мешает выходить на рынок новым производителям.

Государство решило устранить затор и дополнить Закон о рынке электроэнергии пунктом, обязывающим будущих производителей предоставлять гарантию при подключении к сети. Другими словами, если закон, находящийся на рассмотрении в Рийгикогу, вступит в силу, все желающие выйти на рынок с производственным оборудованием мощностью более 15 киловатт должны будут внести залог в размере 38 евро за киловатт сетевому предприятию, которое гарантирует подключение. Залог вернут лишь в случае, если производитель сможет начать производство в оговоренные сроки (один год после подписания контракта для солнечных панелей и два года для других технологий). При задержке запуска производства, сетевое предприятие оставляет деньги себе. Например, если это ветряная электростанция мощностью десять мегаватт, сумма залога составит 380 000 евро. Такая система гарантирует, что производители подадут заявку на подключение к сети, только если они уверены в реализуемости проекта», – говорится в пояснительной записке к проекту.

В тиски зажаты и все нынешние производители электроэнергии, которые забронировали мощности, но фактически их не используют. Другими словами, если производитель электроэнергии запросил у Elektrilevi мощность для строительства солнечной электростанции мощностью 100 киловатт, но фактически может производить только 50 киловатт электроэнергии в пиковые периоды в течение двух лет, он должен платить сетевому предприятию 1900 евро в год за не эксплуатируемый ресурс, или 38 евро за каждый недостающий киловатт. При этом государство дает четкое указание, что все, кто забронировал слишком много мощностей, должны изменить свои контракты и освободить место для других заинтересованных сторон. «С момента вступления закона в силу действующим производителям, подключенным к сети, будет предоставлен двухлетний переходный период, и с этого момента каждый год будет взиматься плата», – ответила Вакс на вопрос, когда ожидать счет.

Мы не видим проблемы с фантомными подключениями в распределительной сети

руководитель отдела регулирования и права Elektrilevi Рудольф Пену

Elektrilevi против

Сетевые операторы получают сборы, взимаемые в качестве залога и за бронирование избыточной мощности. Условие заключается в том, что они должны использовать эти деньги для развития производственного потенциала. Удивительно, что Elektrilevi, например, совершенно не заинтересована в получении дополнительных средств. Так, компания, управляющая распределительной сетью, сообщила в своем отзыве на проект, что предлагаемые меры могут быть применены только к клиентам Elering.

«Мы не видим проблемы с фантомными подключениями в распределительной сети. Скорее, производитель все равно будет пользоваться подключением в течение разумного времени», – сказал руководитель отдела регулирования и права Elektrilevi Рудольф Пену. По его словам, массового избыточного бронирования мощностей в распределительной сети также не происходит, так как для производителей применяется фиксированная плата за мощность, что способствует эффективному использованию созданного сетевого присоединения.

Некоторым производителям, оставившим отзывы о проекте, похоже, тоже не нравятся изменения на рынке электроэнергии. В основном критикуются сроки в один и два года. Также некоторые считают, что плата за неиспользование сети завышена. Например, товарищество с ограниченной ответственностью Sustainable Investments предложило в первый год ввести плату в размере 1200 евро за мегаватт. Однако, по мнению министерства, такая низкая ставка не соответствует цели. «Целью сбора является указание абонентам установить производственное оборудование, соответствующее их абонентским договорам, и синхронизировать его с электросетью в течение определенного периода времени. При обсуждении с участниками рынка большинство сошлось во мнении, что плата за неиспользование мощности должна быть более мотивирующей», – пояснила Вакс.

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