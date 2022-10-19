Блокировщиков электросетей заставят платить

В тиски зажаты и все нынешние производители электроэнергии, которые забронировали мощности, но фактически их не используют. Другими словами, если производитель электроэнергии запросил у Elektrilevi мощность для строительства солнечной электростанции мощностью 100 киловатт, но фактически может производить только 50 киловатт электроэнергии в пиковые периоды в течение двух лет, он должен платить сетевому предприятию 1900 евро в год за не эксплуатируемый ресурс, или 38 евро за каждый недостающий киловатт. При этом государство дает четкое указание, что все, кто забронировал слишком много мощностей, должны изменить свои контракты и освободить место для других заинтересованных сторон. «С момента вступления закона в силу действующим производителям, подключенным к сети, будет предоставлен двухлетний переходный период, и с этого момента каждый год будет взиматься плата», – ответила Вакс на вопрос, когда ожидать счет.
Мы не видим проблемы с фантомными подключениями в распределительной сети
руководитель отдела регулирования и права Elektrilevi Рудольф Пену
Elektrilevi против
Сетевые операторы получают сборы, взимаемые в качестве залога и за бронирование избыточной мощности. Условие заключается в том, что они должны использовать эти деньги для развития производственного потенциала. Удивительно, что Elektrilevi, например, совершенно не заинтересована в получении дополнительных средств. Так, компания, управляющая распределительной сетью, сообщила в своем отзыве на проект, что предлагаемые меры могут быть применены только к клиентам Elering.
«Мы не видим проблемы с фантомными подключениями в распределительной сети. Скорее, производитель все равно будет пользоваться подключением в течение разумного времени», – сказал руководитель отдела регулирования и права Elektrilevi Рудольф Пену. По его словам, массового избыточного бронирования мощностей в распределительной сети также не происходит, так как для производителей применяется фиксированная плата за мощность, что способствует эффективному использованию созданного сетевого присоединения.