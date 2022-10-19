Виталий Ким, председатель Николаевской областной государственной администрации на юге Украины, сказал Postimees, что война – это время, когда раскрывается истинная природа всех людей. Он назвал позитивным развитие событий на Южном фронте.
POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Глава Николаевской области Виталий Ким: война показывает истинную природу каждого человека
– Насколько вы изменились как человек за время войны?
– Я не изменился. Обстоятельства вокруг меня изменились. Я до сих пор работаю на том же месте, что и раньше. Я горжусь тем, что я украинец. Но это правда – война – это время, когда проявляется истинная природа каждого человека.
– Каков сейчас Николаев? Как изменился город?
– В Николаеве по-прежнему опасно, но все под контролем. Инициатива в наших руках, и мы занимаемся планами контратак – по сравнению, например, с тем, что было двумя месяцами ранее, нынешняя ситуация лучше.
Наши люди стали лучше. Они понимают, что нам не нужно чужого, а только то, что принадлежит нам, и мы этого не отдадим. Николаевская область сплотилась, люди защищают свои дома. Даже те, кто раньше поддерживал Советский Союз.
Николаев практически изменился за один день. Мы переродились и воплотились в его защитников.
– Часть жителей покинула город. Как вы оцениваете текущую ситуацию?
– У нас давно наметилась тенденция к тому, что люди стали возвращаться сюда. Многие живут на окраинах города или в том же районе, т. е. в гораздо более опасных районах [по сравнению с областным центром]. Самый безопасный из них, пожалуй, Первомайск. Многие вернутся, но все это будет происходить постепенно.
Ситуация осложняется тем, что у российских оккупантов нет ни стыда, ни совести. Они увеличили интенсивность атак [ракет и беспилотников] на критически важную инфраструктуру и жилые районы. Они пытаются терроризировать нас таким образом.
Я шучу, что человечество прожило без электричества уже тысячи лет, но от этого еще никто не умер. Ситуация [в Николаевской области] сложная и причиняет нам боль, но мы не остановимся. Мы сделаем все для нашей победы. Это будет трудно, но мы подготовимся и приложим все усилия, чтобы победить русскую армию. Многое зависит от бойцов украинской армии.
– Является ли сейчас Николаев местом, куда люди осмеливаются возвращаться , или военные беженцы используют его скорее как перевалочный пункт, чтобы двигаться дальше?
– Мы создали условия для приема более 20 тысяч военных беженцев [из освобожденных районов]. Не все жилье занято, поскольку многие пользуются возможностью переехать в более безопасные районы. Большое количество людей переехало в Одессу или в центральную Украину. По сути, мы транзитный центр для беженцев. Сейчас людей эвакуируют из Херсонской области, например, в Запорожье, а оттуда в Центральную Украину.
– В последнее время Россия все чаще атакует Николаев. В большинстве случаев эти удары направлены против мирных жителей и объектов критической инфраструктуры.
– За восемь месяцев войны в городе было всего 36 мирных дней. Район подвергался обстрелам [ранее артиллерийским огнем, теперь ракетами или беспилотниками] каждый день.
Как ни прискорбно, для нас это нормальная ситуация, хотя интенсивность атак стала меньше. С другой стороны, остальная часть Украины стала объектом более частых атак.
Для нас ситуация нормальная. Мы относимся к этому более-менее спокойно.
Примерно в половине случаев в результате обстрелов российских оккупантов пострадало мирное население. Оккупанты уже хорошо понимают, что не могут захватить Николаев и нападают на мирных жителей, чтобы сделать их жизнь некомфортной. В то же время, все жители нашего региона понимают, что эти нападения будут продолжаться. Мы должны терпеливо ждать, пока победоносно закончим эту войну. Мы только хотим освободить нашу землю и людей.
– Россия приняла на вооружение беспилотники [иранского производства «Шахид»] в качестве нового наступательного оружия.
– Мы учимся бороться с ними и сбиваем их. Мы активно работаем над этим. Могу сказать, что мы разрабатываем мобильные подразделения противовоздушной обороны (ПВО), которые работают над этим вопросом. Их задача – определять траектории полета дронов, а затем уничтожать их. На херсонском направлении работу нашей ПВО можно оценить как неплохую. Они успешны. У нас есть некоторые планы на этот счет.
– Зима приближается. Насколько хорошо к этому подготовился Николаев?
Не могу сказать, что мы готовы на сто процентов, но, по крайней мере, на девяносто девять процентов точно. Самые большие проблемы – это риски, связанные с войной, потому что, как видите, русские начали очень интенсивно атаковать критическую инфраструктуру.
Это уже их тактика – нападать на мирное население. Для нас это проблема, которую мы пытаемся решить и которой противостоим. Но, как и в случае с сегодняшними (ночью вторника и ранним утром – прим. М.М.) атаками, нам удалось ликвидировать нанесенный ущерб. Мы делаем это все время.
– Как вы прокомментируете ситуацию на Южном фронте?
– Обстановка на фронте стабильная, под контролем нашей армии. Мы добились успеха, но для того, чтобы сделать этот успех еще большим, мы должны поддерживать так называемый режим тишины, пока вооруженные силы не позволят нам говорить о наших успехах. Но сейчас ситуация лучше, чем раньше.
У нас больше техники и оружия, мы более мобильны. Положение оккупантов хуже, а боевой дух их солдат низок, потому что их используют на фронте больше как пушечное мясо. Это проблема для них.
В целом ситуация и перспективы, с нашей точки зрения, неплохие.
– Вопрос, который постоянно задают в последние недели – когда украинская армия освободит Херсон?
Как можно быстрее. Мы ждали этого уже восемь месяцев и поэтому не должны об этом говорить, пока он не будет освобожден. Мы в равной степени ждем освобождения Херсона и оккупированной ныне Снигиревки (город с 12-тысячным населением в Николаевской области – прим. М.М.). Работа над этим продолжается.