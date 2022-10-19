POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Глава Николаевской области Виталий Ким: война показывает истинную природу каждого человека

– Насколько вы изменились как человек за время войны?

– Я не изменился. Обстоятельства вокруг меня изменились. Я до сих пор работаю на том же месте, что и раньше. Я горжусь тем, что я украинец. Но это правда – война – это время, когда проявляется истинная природа каждого человека.

– Каков сейчас Николаев? Как изменился город?

– В Николаеве по-прежнему опасно, но все под контролем. Инициатива в наших руках, и мы занимаемся планами контратак – по сравнению, например, с тем, что было двумя месяцами ранее, нынешняя ситуация лучше.

Наши люди стали лучше. Они понимают, что нам не нужно чужого, а только то, что принадлежит нам, и мы этого не отдадим. Николаевская область сплотилась, люди защищают свои дома. Даже те, кто раньше поддерживал Советский Союз.

Николаев практически изменился за один день. Мы переродились и воплотились в его защитников.

– Часть жителей покинула город. Как вы оцениваете текущую ситуацию?

– У нас давно наметилась тенденция к тому, что люди стали возвращаться сюда. Многие живут на окраинах города или в том же районе, т. е. в гораздо более опасных районах [по сравнению с областным центром]. Самый безопасный из них, пожалуй, Первомайск. Многие вернутся, но все это будет происходить постепенно.