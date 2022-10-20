Вторжение России в Украину спровоцировало энергетический кризис в Европе. Нужно действовать быстро. В первую очередь, повысить устойчивость электроснабжения и ускорить переход на экономику с малыми выбросами CO2.
Устойчивость электроснабжения и зеленый поворот: как смягчить последствия энергетического кризиса?
Промышленный сектор смог быстрее, чем ожидалось, уменьшить потребление газа. Многие страны планируют реализовать множество проектов по производству возобновляемой энергии и сетевых соединений. Чем больше мы сегодня инвестируем в чистую энергию, тем меньше будем нагревать планету и зависеть в будущем от поставок электроэнергии от неблагонадежных и недружелюбных экспортеров.
Все мы знаем, что возобновляемая энергия в долгосрочной перспективе – это ключ в борьбе с изменением климата. Но она важна и для решения текущих проблем. Нам нужно найти формулу устойчивости к энергетическим кризисам, которая будет работать многие годы. Российское вторжение напоминает, как важно защищать надежность электроснабжения. Проще говоря, энергетическая безопасность и уменьшение выбросов CO2 – это вопрос стратегической независимости. Политическая приверженность этим целям проявляется во многих недавних инициативах, таких как Версальская декларация энергетической независимости, план Европейской комиссии REPowerEU и недавняя Мариенбургская декларация стран Балтийского региона.
Следует сохранять верность своим целям, когда стоимость энергетического кризиса больно бьет по предприятиям и домохозяйствам и ведет страны к экономическому спаду. Обществу следует заниматься вопросом справедливого перехода, который делается еще более трудоемким из-за высоких цен на электричество.
По оценке Европейской комиссии, для достижения независимости от российского газа Европе нужно до 2030 года инвестировать еще 270 миллиардов евро в энергоэффективность, возобновляемую энергию и в электросети. Международным финансовым институтам, таким как Северный инвестиционный банк и Европейский инвестиционный банк, отводится важная роль во время крзиса. Если кредитные учреждения частного сектора будут осторожничать и не станут выдавать больше кредитов, то подобные организации готовы вмешаться и заполнить пустоту. У них высокий кредитный рейтинг и стабильные базы финансирования, что позволяет предлагать долгосрочное финансирование важных проектов. Это привлекает инвестиции из частного сектора даже в самые сложные времена.
Сотрудничество государств, регионов и институтов ЕС имеет решающее значение. Оба банка – Европейский инвестиционный и Северный инвестиционный – имеют продолжительный опыт сотрудничества в финансировании крупных проектов. За последние пять лет наше софинансирование объемом примерно в миллиард евро получили самые разные проекты, и число их возрастает. У нас есть общие проекты во многих секторах – от транспортной инфраструктуры до школ и больниц. В Латвии мы поддержали строительство Кекавской окружной дороги, что позволит направить транзитные машины на новую трассу и разгрузит густонаселенные территории, уменьшит загрязнение и пробки, улучшит безопасность движения. В Финляндии в Эспоо мы помогли в финансировании строительства восьми школ и детских садов для 4000 детей и подростков.
Если кредитные учреждения частного сектора будут осторожничать и не станут выдавать больше кредитов, то международные финансовые институты готовы вмешаться и заполнить пустоту.
В энергетическом секторе два наших института содействовали многим стратегически важным проектам. В их числе – ветряные парки, усовершенствованные аккумуляторы и межгосударственные энергетические сообщества. Крупный завод Northvolt в Северной Швеции по производству литий-ионных элементов станет выпускать самые экологичные в мире литий-ионные аккумуляторы с минимальным выбросом углекислого газа. В Дании мы поддержали предприятие Vestas Wind Systems. Это стратегический шаг в переходе с традиционных источников энергии на возобновляемую энергию и вклад в более медленное изменение климата.
Такие проекты идут на пользу конкурентоспособности и независимости Европы, а также своей научной и развивающей деятельностью способствуют зеленому повороту во всем мире. В нынешнее сложное время мы чувствуем особую ответственность и готовы делать больше. Европейский инвестиционный банк и Северный инвестиционный банк хотят углубить свое сотрудничество с регионом Балтийского моря. Это означает – обеспечить чистую и надежную электроэнергию малым предприятиям, местным общинам, инновационным проектам.