Устойчивость электроснабжения и зеленый поворот: как смягчить последствия энергетического кризиса?

Промышленный сектор смог быстрее, чем ожидалось, уменьшить потребление газа. Многие страны планируют реализовать множество проектов по производству возобновляемой энергии и сетевых соединений. Чем больше мы сегодня инвестируем в чистую энергию, тем меньше будем нагревать планету и зависеть в будущем от поставок электроэнергии от неблагонадежных и недружелюбных экспортеров.

Все мы знаем, что возобновляемая энергия в долгосрочной перспективе – это ключ в борьбе с изменением климата. Но она важна и для решения текущих проблем. Нам нужно найти формулу устойчивости к энергетическим кризисам, которая будет работать многие годы. Российское вторжение напоминает, как важно защищать надежность электроснабжения. Проще говоря, энергетическая безопасность и уменьшение выбросов CO2 – это вопрос стратегической независимости. Политическая приверженность этим целям проявляется во многих недавних инициативах, таких как Версальская декларация энергетической независимости, план Европейской комиссии REPowerEU и недавняя Мариенбургская декларация стран Балтийского региона.

Следует сохранять верность своим целям, когда стоимость энергетического кризиса больно бьет по предприятиям и домохозяйствам и ведет страны к экономическому спаду. Обществу следует заниматься вопросом справедливого перехода, который делается еще более трудоемким из-за высоких цен на электричество.