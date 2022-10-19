На новом реакторе финской АЭС обнаружены повреждения

Повреждения были обнаружены в связи с ремонтными работами поздно вечером во вторник. По данным TVO, угрозы безопасности они не представляют, а в самом реакторе проблем не обнаружено.

По словам директора по связям с общественностью Teollisuuden Voima Йоханны Ахо, обнаруженные повреждения, вероятно, отсрочат запуск реактора в полную силу. «В связи с работами по техническому обслуживанию и ремонту питательных насосов были обнаружены повреждения внутренних частей насосов питательной воды, – сказала Ахо. – Вероятно, в ближайшие дни мы получим больше информации, но, по предварительной оценке, вполне вероятно, что обнаруженная проблема окажет какое-то влияние».

Ожидается, что полномасштабное производство электроэнергии на Олкилуото начнется в декабре 2022 года.

По словам Teollisuuden Voima, нарушение не влияет на ядерную безопасность. Реактор, находившийся в экспериментальной фазе, был отключен от сети и остановлен на время технического обслуживания и осмотра.