Реэт Кросс уже более 17 лет руководит столовой для рабочих в деревне Кыо, последние семь лет она делала это в одиночку, но в конце года ее заведение Reta Tare закроет свои двери.
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Трудные времена ⟩ Проработали 17 лет: еще одно заведение общепита объявило о закрытии
Проработали 17 лет: еще одно заведение общепита объявило о закрытии
«Мое время пришло и я хочу уйти на пенсию, – сказала Реэт Кросс. – Я могу начать заботиться о своих внуках. Один живет в столице, а трое здесь, их нужно отводить в школу, детский сад и на занятия по езде верхом».