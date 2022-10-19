Ср, 19.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Трудные времена ⟩ Проработали 17 лет: еще одно заведение общепита объявило о закрытии

Эгон Валдару
Проработали 17 лет: еще одно заведение общепита объявило о закрытии
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Реэт Кросс – приветливая добросовестная управляющая заведением общепита.
Реэт Кросс – приветливая добросовестная управляющая заведением общепита. Фото: Elmo Riig

Реэт Кросс уже более 17 лет руководит столовой для рабочих в деревне Кыо, последние семь лет она делала это в одиночку, но в конце года ее заведение Reta Tare закроет свои двери.

«Мое время пришло и я хочу уйти на пенсию, – сказала Реэт Кросс. – Я могу начать заботиться о своих внуках. Один живет в столице, а трое здесь, их нужно отводить в школу, детский сад и на занятия по езде верхом».

Трудные времена

Ключевые слова
Наверх