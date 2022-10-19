Лошадью ходи! На чемпионате США гроссмейстеру сломали короля

19-летний Ниманн, получивший известность после того, как чемпион мира норвежец Магнус Карлсен обвинил его в читерстве, перед предпоследним, 12-м, туром национального первенства не имел шансов на победу. Тогда как его соперник Сэм Севян находился в числе лидеров турнира.

В сложном эндшпиле их партии, где Ниманн руководил черными фигурами, 21-летний Сэм неожиданно схватил короля соперника, пока тот размышлял над следующим ходом. Севян какое-то время держал черного короля в руках и даже сломал на нем крест, прежде чем вернул фигуру на доску. Ханс остановил часы и обратился к арбитру, который не знал, как действовать в этой ситуации. В итоге через некоторое время игра продолжилась до окончательной победы Ниманна.