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Лошадью ходи! На чемпионате США гроссмейстеру сломали короля

rus.postimees.ee
Лошадью ходи! На чемпионате США гроссмейстеру сломали короля
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Ханс Ниманн.
Ханс Ниманн. Фото: MICHAEL THOMAS

Американский гроссмейстер Ханс Ниманн опять оказался в центре скандала, на этот раз став заложником действий своего соотечественника Сэма Севяна во время их очной партии на чемпионате США в Сент Луисе, пишет pressball.

19-летний Ниманн, получивший известность после того, как чемпион мира норвежец Магнус Карлсен обвинил его в читерстве, перед предпоследним, 12-м, туром национального первенства не имел шансов на победу. Тогда как его соперник Сэм Севян находился в числе лидеров турнира.

В сложном эндшпиле их партии, где Ниманн руководил черными фигурами, 21-летний Сэм неожиданно схватил короля соперника, пока тот размышлял над следующим ходом. Севян какое-то время держал черного короля в руках и даже сломал на нем крест, прежде чем вернул фигуру на доску. Ханс остановил часы и обратился к арбитру, который не знал, как действовать в этой ситуации. В итоге через некоторое время игра продолжилась до окончательной победы Ниманна.

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