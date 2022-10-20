Ситуация в России ⟩ Можно ли спастись от мобилизации легально?

Еще одна возможность, на которую предположительно уповает большинство не милитаризованного, но и не уехавшего населения – альтернативная гражданская служба. В 2002 году в России был принят закон об АГС при призыве на срочную службу. Однако пока специального закона, который регламентировал бы прохождение АГС в условиях мобилизации, в России нет. Он внесен в Госдуму в начале октября. Проект лоббирует в том числе бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева, известная тем, что выставляла на торги служебные автомобили чиновников и повесила в рабочем кабинете вместо портрета Путина фотографию, на которой народ празднует якутский праздник лета Ысыа. Мэром она пробыла недолго и переехала в Госдуму. Перспективы рассмотрения законопроекта пока туманны.

Примеры несоблюдения закона

Подписчики Telegram-канала Павла Чикова присылают удивительные истории о тех, кого пытаются, причем часто успешно, мобилизовать в России. «Свердловская область. Брату 38 лет. ВИЧ+. Военком в телефонном разговоре просто сказал: «Какая тебе разница где сдохнуть?». Отбывает 02.10.22». «Москва. Забирают моего друга. 30 лет, имеет ВИЧ-инфекцию. Принес справки, военкомату все равно». «Ростовская область. Мой брат болен раком, забрали военный билет и не отдают, 26.09 сборы». «Пенза. У моего брата ВИЧ, состоит на учете в наркодиспансере. Пришла повестка, в военкомате рассказал о диагнозах. Ему дали новую повестку на следующее число». «Санкт-Петербург. У меня ВИЧ 4В стадии. Начальник по мобилизации разговаривал в хамской форме. Справки и выписки из истории болезни со СПИД-центра даже смотреть не стал. Сказал, что в воинской части уже разберутся с моими болезнями. Взял мой военный билет и написал мне на бумажке, чтобы я приехал на сборы с вещами, чтобы отправить в часть».

Telegram-канал «Питер против мобилизации» писал, что повестку в военкомат вручили даже мужчине с диагнозом «спинально-мышечная атрофия». Он передвигается на инвалидной коляске. Также военкомы, невзирая на принимаемые депутатами законы, продолжают ходить по студенческим общежитиям в поисках жертв. Подписывать военные контракты заставляют и мигрантов. По данным правозащитницы Валентины Чупик, в миграционном центре «Сахарово» в Москве контракт подсовывают к остальным документам. Если человек отказывается подписывать контракт, ему угрожают тем, что не оформят никакие документы. СМИ сообщали, что полиция схватила курьера из Кыргызстана и била его электрошокером, чтобы тот подписал контракт.

Наши источники в воинских частях, дислоцированных в Псковской области, сообщают, что военнослужащим, у которых контракты закончились в начале осени, командование автоматически продлило контракты на год. Вместо возвращения домой они все остались в Украине. Те, кому все же не удается избежать призывного пункта, пытаются оттуда сбежать. Например, в Якутии мобилизованный выпал из окна второго этажа и погиб. Он попытался посреди ночи спуститься со второго этажа здания с помощью связанных покрывал.

Всего по состоянию на конец первой декады октября известно о более чем 15 погибших мобилизованных, которые даже не доехали до фронта. Легальные способы избежать мобилизации им не помогли. А государство уточнило, что не будет помогать тем, кто, уезжая на фронт, вынужден самостоятельно покупать элементарную амуницию. Якобы «призванные по мобилизации обеспечиваются всем необходимым».

Против воплощения в жизнь принципов Оруэлла, в чьем романе «1984» «война – это мир, свобода – это рабство, а незнание – сила», попытались повозмущаться даже с трибуны Госдумы. Торжествуя по поводу аннексии новых районов Украины, депутаты робкими голосами называли вопросы снабжения мобилизованных «позором».