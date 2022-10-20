В России завершается первая волна мобилизации граждан на войну с Украиной. Однако даже спустя неполный месяц мало кто понял, по каким правилам родина выбирает, кто должен отдать ей долг. Часто последний.
Ситуация в России ⟩ Можно ли спастись от мобилизации легально?
Галочки в тетрадке
Частичная мобилизация в РФ, указ о проведении которой подписан президентом Владимиром Путиным, началась 21 сентября. На сегодняшний день руководители уже более десяти российских регионов отчитались, что план по мобилизации выполнен, хотя до этого главное организационно-мобилизационное управление Генштаба ВС РФ отрицало, что установлены квоты по численности призываемых из запаса граждан. Правда, сначала проговорился сам министр обороны Сергей Шойгу, сообщив, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тысяч резервистов. По данным Минобороны, на 4 октября было набрано 200 тысяч. При этом точные данные неизвестны, источники в администрации президента говорили о планах по призыву до 1,2 миллиона человек.
Так или иначе, дело как-то делается. Принцип «частичности», который сразу же превратился во «всеобщность», ловко охарактеризовал главнокомандующий страны. Судя по всему, Путин с удивлением для себя обнаружил, что в частичной мобилизации «достаточно бестолковщины», потому что, оказывается, проблемы «накапливались и, видимо, накапливались достаточно долго». Ему в духе верного слуги Санчо Пансы вторит зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев. «Мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где ее не было более 80 лет. Есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное раздолбайство», – поведал он. И действительно, в России мобилизация проводится третий раз за всю историю и впервые за последние три четверти века. Многие молодые люди, увы, и не в курсе того, что в жизни так бывает.
После 21 сентября многие «проснулись». Как справедливо отметил российский оппозиционер Лев Шлосберг: «Только после 21 сентября многие люди поняли, что произошло 24 февраля». Люди стали активно пытаться понять, что делать со свалившейся внезапно обязанностью. Те, кто верит государственной машине, звонили и задавали вопросы на специально организованную Минобороны горячую линию. Еще в конце сентября операторы обработали полмиллиона обращений.
В поисках альтернативной информации наиболее продвинутые интернет-пользователи нашли чат-бот, организованный командой юриста Павла Чикова. Только за последнюю неделю ботом воспользовалось 120 тысяч человек. «Поступает много вопросов от людей по мобилизации, – подтвердил Максим Оленичев, юрист, сотрудничающий с правозащитным проектом «Первый отдел». – Люди не понимают, как устроена процедура и какие права они имеют. Возникает ощущение, что военкоматам важно набрать определенное количество мобилизуемых, поэтому повестки о призыве рассылают по спискам, но без какой-то системы отбора».
Способы уклониться
Оленичев перечисляет основные маршруты, которые точно не приведут в военкомат в случае мобилизации. Первый – уехать за границу, что и сделали уже как минимум 700 тысяч россиян. Их не смущала перспектива спать на холодной земле и сутками жечь костры на границах с Казахстаном или с Грузией. Хотя если человек уже попал в списки военкоматов, он уже никуда не уедет.
Второй вариант – вообще не брать в руки повестку, что бы ни случилось. «Если ее вручают по месту учебы, работы или по месту жительства сотрудники военкомата или лица на работе или учебе, ответственные за воинский учет, – утверждает юрист Оленичев, – они могут в случае отказа от получения повестки составить акт об отказе в ее получении. Это будет основанием для привлечения лица к административной ответственности за неявку по повестке в военкомат с наложением штрафа от 500 до 3000 рублей. Уголовной ответственности за неявку по мобилизации нет». Что не отменяет показательных пропагандистских историй. Например, в Пензе мужчину с помощью ОМОНа задержали на даче тещи после отказа подписать повестку, возбудив уголовное дело об уклонении от службы. После личных одергиваний со стороны одиозного сенатора Андрея Клишаса, вынужденного напомнить, что уголовное преследование возможно лишь при уклонении от срочного призыва, дело в Пензе было закрыто.
Есть, конечно, и третий вариант – при наличии правовых оснований воспользоваться отсрочкой от мобилизации. Например, отсрочка должна быть предоставлена студентам и специалистам с бронью, среди которых чиновники, IT-специалисты и т. д. Также мобилизации не подлежат временно негодные по состоянию здоровья. В интернете уже ходили видео, на которых люди специально ломают себе конечности, только бы не идти на войну. Также в «белые списки» формально попадают люди, ухаживающие за родственниками-инвалидами, воспитывающие детей без матери или многодетные отцы.
По поводу последних в интернете стали популярными грустные шутки, что выражение «да кому ты нужна с четырьмя детьми» приобретает новый смысл: именно столько детей на иждивении могут послужить крепкой броней при попытке «забрить на фронт». И новости из российских регионов не заставили себя ждать. «По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество браков в Якутии увеличилось в 3,5 раза, регистраций установления отцовства – в три раза», – рапортует правительство республики, где с первых дней мобилизации отмечался тотальный отлов сельского населения на войну. Зачастую легализация семейных отношений нужна женщинам не для защиты своих мужчин от войны, а как основание для получения распиаренных многомиллионных выплат в случае гибели завербованного кормильца.
Надежды снова нет
Впрочем, отсрочки – самая «плавающая» и ненадежная история в деле мобилизации. Прописанные правила часто не соответствуют фактическим. Например, военком Санкт-Петербурга Сергей Качковский прямо сообщил, что могут быть призваны и те, кто не служил в армии. «На данный момент мы стараемся таких людей не призывать. Но если у него нет ограничений по здоровью, то он тоже подлежит мобилизации», – заявил в телеэфире петербургский комиссар. И его никто не одернул, хотя и законы говорят обратное, и даже Путин утверждал, что так нельзя.
Еще одна возможность, на которую предположительно уповает большинство не милитаризованного, но и не уехавшего населения – альтернативная гражданская служба. В 2002 году в России был принят закон об АГС при призыве на срочную службу. Однако пока специального закона, который регламентировал бы прохождение АГС в условиях мобилизации, в России нет. Он внесен в Госдуму в начале октября. Проект лоббирует в том числе бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева, известная тем, что выставляла на торги служебные автомобили чиновников и повесила в рабочем кабинете вместо портрета Путина фотографию, на которой народ празднует якутский праздник лета Ысыа. Мэром она пробыла недолго и переехала в Госдуму. Перспективы рассмотрения законопроекта пока туманны.
Примеры несоблюдения закона
Подписчики Telegram-канала Павла Чикова присылают удивительные истории о тех, кого пытаются, причем часто успешно, мобилизовать в России. «Свердловская область. Брату 38 лет. ВИЧ+. Военком в телефонном разговоре просто сказал: «Какая тебе разница где сдохнуть?». Отбывает 02.10.22». «Москва. Забирают моего друга. 30 лет, имеет ВИЧ-инфекцию. Принес справки, военкомату все равно». «Ростовская область. Мой брат болен раком, забрали военный билет и не отдают, 26.09 сборы». «Пенза. У моего брата ВИЧ, состоит на учете в наркодиспансере. Пришла повестка, в военкомате рассказал о диагнозах. Ему дали новую повестку на следующее число». «Санкт-Петербург. У меня ВИЧ 4В стадии. Начальник по мобилизации разговаривал в хамской форме. Справки и выписки из истории болезни со СПИД-центра даже смотреть не стал. Сказал, что в воинской части уже разберутся с моими болезнями. Взял мой военный билет и написал мне на бумажке, чтобы я приехал на сборы с вещами, чтобы отправить в часть».
Telegram-канал «Питер против мобилизации» писал, что повестку в военкомат вручили даже мужчине с диагнозом «спинально-мышечная атрофия». Он передвигается на инвалидной коляске. Также военкомы, невзирая на принимаемые депутатами законы, продолжают ходить по студенческим общежитиям в поисках жертв. Подписывать военные контракты заставляют и мигрантов. По данным правозащитницы Валентины Чупик, в миграционном центре «Сахарово» в Москве контракт подсовывают к остальным документам. Если человек отказывается подписывать контракт, ему угрожают тем, что не оформят никакие документы. СМИ сообщали, что полиция схватила курьера из Кыргызстана и била его электрошокером, чтобы тот подписал контракт.
Наши источники в воинских частях, дислоцированных в Псковской области, сообщают, что военнослужащим, у которых контракты закончились в начале осени, командование автоматически продлило контракты на год. Вместо возвращения домой они все остались в Украине. Те, кому все же не удается избежать призывного пункта, пытаются оттуда сбежать. Например, в Якутии мобилизованный выпал из окна второго этажа и погиб. Он попытался посреди ночи спуститься со второго этажа здания с помощью связанных покрывал.
Всего по состоянию на конец первой декады октября известно о более чем 15 погибших мобилизованных, которые даже не доехали до фронта. Легальные способы избежать мобилизации им не помогли. А государство уточнило, что не будет помогать тем, кто, уезжая на фронт, вынужден самостоятельно покупать элементарную амуницию. Якобы «призванные по мобилизации обеспечиваются всем необходимым».
Против воплощения в жизнь принципов Оруэлла, в чьем романе «1984» «война – это мир, свобода – это рабство, а незнание – сила», попытались повозмущаться даже с трибуны Госдумы. Торжествуя по поводу аннексии новых районов Украины, депутаты робкими голосами называли вопросы снабжения мобилизованных «позором».