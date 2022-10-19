Ср, 19.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Тартусские ВУЗы выключают вентиляторы и понижают температуру

Coco Rõõmusaar
Тартусские ВУЗы выключают вентиляторы и понижают температуру
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Вильо Видер на крыше библиотеки перед установкой солнечных панелей.
Вильо Видер на крыше библиотеки перед установкой солнечных панелей. Фото: Margus Ansu

Семь высших учебных заведений, расположенных в Тарту, тестируют различные решения, чтобы минимизировать счета за электроэнергию и отопление в трудные времена. Для этого в ход идут, например, снижение температуры в помещениях и установка солнечных батарей.

«Тартуский университет сначала ждет рекомендаций государства по снижению температуры в помещениях, прежде чем в учебных корпусах станет прохладнее. Но мы не сидим сложа руки: университет хочет установить больше солнечных батарей на учебных корпусах», – сказал заведующий отделом недвижимости Тартуского университета Хейки Пагель.

На несколько градусов прохладнее

Ключевые слова
Наверх