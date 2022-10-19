Семь высших учебных заведений, расположенных в Тарту, тестируют различные решения, чтобы минимизировать счета за электроэнергию и отопление в трудные времена. Для этого в ход идут, например, снижение температуры в помещениях и установка солнечных батарей.
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Тартусские ВУЗы выключают вентиляторы и понижают температуру
Тартусские ВУЗы выключают вентиляторы и понижают температуру
«Тартуский университет сначала ждет рекомендаций государства по снижению температуры в помещениях, прежде чем в учебных корпусах станет прохладнее. Но мы не сидим сложа руки: университет хочет установить больше солнечных батарей на учебных корпусах», – сказал заведующий отделом недвижимости Тартуского университета Хейки Пагель.
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