Власти разводят руками: террористы живут за счет похищенных культурных ценностей

Развитию незаконной торговли способствуют растущий в последние годы покупательский спрос, увеличение числа разграблений в охваченных конфликтами странах, развитие торговли через интернет, а также пробелы в законодательстве.

Знатокам искусства пришлось отвечать

Эксперт по Передней Азии Михаэль Мюллер-Карпе работает в Центральном римско-германском музее Майнца в Западой Германии криминальным археологом. Уже несколько десятков лет он изучает, что происходит на черном рынке античного искусства. «В целом в мире Германию считают одним из основных центров по обмену и торговле похищенными произведениями искусства и культурными ценностями», – говорит эксперт немецкому радио Deutschlandfunk и сравнивает подпольный бизнес на художественном рынке с мафией.

С учетом своего опыта работы Михаэль Мюллер-Карпе совершенно не удивился, когда пару лет назад в парижском престижном аукционном доме Pierre Bergé & Associés арестовали пятерых знатоков искусства, известных во французских художественных кругах. В их числе – исполнительного директора аукционного дома Антуана Годо, оценщика и археолога Кристофа Каники, галериста Дэвида Гезельбаха и бывшего куратора отдела искусства Ближнего Востока в Музее Лувра. Причиной стала торговля похищенными предметами искусства. В центре скандала во французском аукционном доме оказался золотой саркофаг с мумией внутри, привезенный из Египта через Дубай в Германию, где его отреставрировали. Затем саркофаг при посредничестве Парижского аукционного дома был переправлен по поддельным документам дальше в США в музей Метрополитен.