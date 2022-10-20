Во всем мире, начиная от знаменитых аукционных домов в Париже и до художественного музея Метрополитен в Нью-Йорке, на художественном рынке вращаются незаконно приобретенные краденые предметы искусства, а торговля ими пополняет карманы террористов. При этом силовые структуры оказываются беззубыми, а их методы по предотвращению этой торговли не действуют.
Власти разводят руками: террористы живут за счет похищенных культурных ценностей
Развитию незаконной торговли способствуют растущий в последние годы покупательский спрос, увеличение числа разграблений в охваченных конфликтами странах, развитие торговли через интернет, а также пробелы в законодательстве.
Знатокам искусства пришлось отвечать
Эксперт по Передней Азии Михаэль Мюллер-Карпе работает в Центральном римско-германском музее Майнца в Западой Германии криминальным археологом. Уже несколько десятков лет он изучает, что происходит на черном рынке античного искусства. «В целом в мире Германию считают одним из основных центров по обмену и торговле похищенными произведениями искусства и культурными ценностями», – говорит эксперт немецкому радио Deutschlandfunk и сравнивает подпольный бизнес на художественном рынке с мафией.
С учетом своего опыта работы Михаэль Мюллер-Карпе совершенно не удивился, когда пару лет назад в парижском престижном аукционном доме Pierre Bergé & Associés арестовали пятерых знатоков искусства, известных во французских художественных кругах. В их числе – исполнительного директора аукционного дома Антуана Годо, оценщика и археолога Кристофа Каники, галериста Дэвида Гезельбаха и бывшего куратора отдела искусства Ближнего Востока в Музее Лувра. Причиной стала торговля похищенными предметами искусства. В центре скандала во французском аукционном доме оказался золотой саркофаг с мумией внутри, привезенный из Египта через Дубай в Германию, где его отреставрировали. Затем саркофаг при посредничестве Парижского аукционного дома был переправлен по поддельным документам дальше в США в музей Метрополитен.
Но тут выяснилось, что саркофаг был вывезен из Египта в 2011 году в тени беспорядков в ходе «арабской весны». В конце концов в 2019 году власти США арестовали саркофаг и отправили его обратно в Каир. По словам Мюллера-Карпе, это крайне редкий случай, поскольку, насколько ему известно, в таких случаях еще никогда ни один предмет не вернули изначальному владельцу.
С подозрительной торговлей предметами искусства был связан также известный антиквар и археолог из Базеля Кристоф Леон, который целых сорок лет снабжал музеи Западной Европы и Северной Америки предметами искусства. Он организовывал продажу особенно эксклюзивных предметов искусства.
Развитию незаконной торговли способствует увеличение числа разграблений в охваченных конфликтами странах.
Однако сейчас Кристофу Леону, которому уже больше 80 лет, вменяют в вину, что в прошлом столетии при его посредничестве продавались похищенные произведения искусства. Например, в середине 1980-х годов он продал Берлинскому музею комплект античных ваз из итальянской Апулии, однако позже выяснилось, что вазы были найдены в ходе незаконных раскопок.
Греция выдвинула против него обвинение в продаже золотого венка из региона Македонии художественному музею Дж. Пола Гетти в Лос-Анджелесе. Леон своей вины в этих случаях не видит, так как эти предметы попали в частные коллекции до 1970 года, когда вступила в силу Конвенция ЮНЕСКО о мерах по запрету и предупреждению незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности.
Кровавое античное искусство
Сегодня Леон является активистом, выступающим за прозрачность торговли предметами искусства, но в то же самое время эксперт говорит о том, что в торговых кругах, занимающихся продажей художественных ценностей, предпочитают замалчивать продажу похищенных предметов, особенно это было заметно несколько лет назад, когда на рынке двигалось много так называемых кровавых древностей, прошедших через руки террористических бандформирований ИГИЛ.
В Брюсселе противодействием торговле похищенными предметами искусства занимается координатор Европейского союза по борьбе с терроризмом Жиль де Керхов, в его сфере ответственности – незаконный оборот культурных ценностей, поскольку таким путем идет финансирование терроризма. Предыдущий комиссар Европейской комиссии по экономике и финансам Пьер Московичи подчеркивал, что торговля в Европе дает террористам возможность использовать полученные деньги для атак в Европе.
Когда исламские экстремисты во главе с ИГИЛ сносят тысячелетние ассирийские скульптуры и при этом утверждают, что разрушают культурное наследие из доисламской эпохи, потому что в их глазах эти предметы не представляют никакой ценности, то это ложь чистой воды. Террористы не уничтожают, а превращают культурные ценности, в том числе предметы старины, в деньги, продавая предметы искусства и зарабатывая на этом сотни миллионов долларов. Из секретных документов, попавших в руки иракских спецслужб, следует, что античные предметы из одного только города Аль-Набук, расположенного на западе от сирийской столицы Дамаска, принесли террористическим группировкам 36 миллионов долларов.