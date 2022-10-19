Загадочная криптовалюта: четверо эстонцев подозреваются в хищении восьми миллионов евро

Весной 2018 года четыре эстонца создали возможность приобрести виртуальную валюту. Dagcoin продвигался, в том числе, посредством сетевого маркетинга и продавался на созданных для этого торговых площадках. Подозреваемые оставили впечатление, что дагкойн – это виртуальная валюта, процесс разработки и продажи которой осуществляется независимыми и надежными лицами, но есть подозрения, что компании, связанные с дагкойном, тайно управлялись двумя его создателями.

По данным портала Genius, двое подозреваемых – 44-летний Нильс Гроссберг и 33-летний Кристьян Ресс, которые владеют несколькими компаниями, связанными с Dagcoin, и с самого начала участвовали в схеме.

Районный прокурор Кристийна Лаас пояснила, что, по подозрению, мужчины предоставили ложную информацию с целью продажи виртуальной валюты. «Цена Dagcoin зависела от количества его пользователей – чем больше людей принимают Dagcoin в качестве платежного средства, тем выше цена. На основании данных, собранных на данный момент в рамках уголовного производства, есть основания полагать, что подозреваемые искусственно увеличили цену dagcoin и количество его пользователей с целью получения инвестиций. Подозреваемые создали у общественности представление о функционирующей виртуальной валюте с увеличивающейся стоимостью, которую можно использовать в качестве платежного средства или получать доход от ее хранения», – сказала Лаас.

По предварительным данным, подобная деятельность нанесла инвесторам убытки в размере почти 8 млн евро. Большинство пострадавших из других стран.