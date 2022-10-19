В начале октября Центральная криминальная полиция арестовала четырех человек, подозреваемых в мошенничестве с инвестициями. Есть основания полагать, что мужчины предоставили ложную информацию, чтобы продать созданную ими криптовалюту dagcoin и таким образом заработали почти 8 миллионов евро.
Загадочная криптовалюта: четверо эстонцев подозреваются в хищении восьми миллионов евро
Весной 2018 года четыре эстонца создали возможность приобрести виртуальную валюту. Dagcoin продвигался, в том числе, посредством сетевого маркетинга и продавался на созданных для этого торговых площадках. Подозреваемые оставили впечатление, что дагкойн – это виртуальная валюта, процесс разработки и продажи которой осуществляется независимыми и надежными лицами, но есть подозрения, что компании, связанные с дагкойном, тайно управлялись двумя его создателями.
По данным портала Genius, двое подозреваемых – 44-летний Нильс Гроссберг и 33-летний Кристьян Ресс, которые владеют несколькими компаниями, связанными с Dagcoin, и с самого начала участвовали в схеме.
Районный прокурор Кристийна Лаас пояснила, что, по подозрению, мужчины предоставили ложную информацию с целью продажи виртуальной валюты. «Цена Dagcoin зависела от количества его пользователей – чем больше людей принимают Dagcoin в качестве платежного средства, тем выше цена. На основании данных, собранных на данный момент в рамках уголовного производства, есть основания полагать, что подозреваемые искусственно увеличили цену dagcoin и количество его пользователей с целью получения инвестиций. Подозреваемые создали у общественности представление о функционирующей виртуальной валюте с увеличивающейся стоимостью, которую можно использовать в качестве платежного средства или получать доход от ее хранения», – сказала Лаас.
По предварительным данным, подобная деятельность нанесла инвесторам убытки в размере почти 8 млн евро. Большинство пострадавших из других стран.
Чтобы предотвратить дальнейшее совершение подозреваемыми преступлений и не допустить уклонения от уголовного преследования, прокуратура обратилась в Тартуский уездный суд с ходатайством об аресте двух подозреваемых. «Суд признал подозрение в совершении преступления обоснованным, а в части, что подозреваемые могут продолжать совершать преступления на свободе, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и заключил подозреваемых под стражу на срок до два месяца», – добавила Лаас.
По словам начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями Центральной криминальной полиции Лехо Лаури, создатели dagcoin воспользовались ситуацией, когда сфера виртуальных валют в Эстонии практически не регулировалась.
«Dagcoin продавался компаниям с лицензией на виртуальную валюту, и существование лицензии намеренно рекламировалось, чтобы повысить доверие к ней. Это была опасная ситуация, поскольку лицензия на деятельность, выданная в Эстонии, придавала инвесторам уверенность и смелость вкладывать свои деньги в dagcoin. Однако на самом деле получить лицензию в Эстонии можно было без особых усилий, а репутация нашего электронного-государства эксплуатировалась. Хотя сейчас законы ужесточились, сфера виртуальной валюты по-прежнему нуждается в постоянном надзоре», – сказал Лаури.
Лицензия компании на предоставление услуг виртуальной валюты в Эстонии действовала с 16 июня 2020 года по 15 июня 2022 года.
По словам Лаури, мошенничество сложно распознать, поскольку преступники вкладывают огромные средства в проведение масштабных мошеннических схем.
«Преступники часто создают веб-сайты, которые выглядят подлинными, имитируют методы общения с клиентами реальных компаний и, например, выплачивают прибыль инвесторам. Эти методы используются для повышения их достоверности, чтобы выманить еще больше денег и получить большую прибыль. При инвестировании нужно быть предельно осторожным и учитывать, что абсолютно каждое вложение сопровождается риском. Обещание больших прибылей и почти нулевых рисков – это первый признак опасности», – добавил Лаури.
Дело ведет Бюро по экономическим преступлениям Центральной криминальной полиции под руководством прокуратуры Южного округа.