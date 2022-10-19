В сентябре, как и в мае, июне, июле и августе, согласно отчетам Евростата, годовая инфляция ускорилась до 24,1% в Эстонии, 22,5% в Литве и 22% в Латвии, что является самым высоким уровнем инфляции в Евросоюзе.
Инфляция ⟩ Страны Балтии по-прежнему лидируют по инфляции в Евросоюзе
В сентябре среднегодовая инфляция в еврозоне ускорилась до 9,9% с 9,1% в августе. В сентябре прошлого года этот показатель составлял 3,4%. В Евросоюзе рост показателя ускорился с 10,1% до 10,9% за месяц, по сравнению с 3,6% годом ранее. Уровень инфляции в Эстонии в сентябре 2021 года составлял 6,4%.
Среди государств-членов еврозоны самая низкая инфляция была во Франции – 6,2%. Затем следуют Мальта и Финляндия, с 7,4% и 8,4% соответственно.
По сравнению с августом инфляция замедлилась в шести странах, осталась стабильной в одной и ускорилась в 20-ти странах.
Цены на энергоносители внесли наибольший вклад в ускорение инфляции в еврозоне в прошлом месяце, показав рост в 4,19%. Далее следуют продукты питания, напитки и табачные изделия с ростом цен на 2,47%, услуги – 1,8% и промышленные товары – 1,47%.