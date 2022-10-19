Вице-мэр Владимир Свет заявил в среду на пресс-конференции Таллиннской городской управы, что город готовит руководство для жилищных товариществ о том, как вести себя в кризисной ситуации.
Таллинн научит жилищные товарищества реагировать на кризисы
По словам вице-мэра, руководство поможет квартирным товариществам оказывать всестороннюю помощь жильцам, включая посреднические услуги и информацию о том, как бороться с кризисными ситуациями, и добавил, что муниципальная полиция также подготовила опрос, который в первую очередь предназначен для руководителей или членов правления Таллиннских квартирных товариществ.
«С одной стороны, этот опрос должен заставить людей задуматься о том, к чему они должны быть готовы, но, с другой стороны, он также дает нам лучшее представление о том, что наши люди знают о готовности к кризису, где есть пробелы, и что мы надо еще сделать, чтобы повысить свою готовность», – пояснил Свет.
По словам заместителя начальника Таллиннского муниципальной полиции Янека Ласси, анкета готова с конца сентября. Он говорит, что наиболее уязвимыми в кризисных ситуациях являются крупные города и жители многоквартирных домов. «Мы обратились к жильцам этих многоквартирных домов через квартирные товарищества, которые лучше всех знают своих людей, знают, где находятся самые слабые звенья и как в целом повысить осведомленность о возможных опасностях», – сказал Ласс.