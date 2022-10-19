Таллинн научит жилищные товарищества реагировать на кризисы

По словам вице-мэра, руководство поможет квартирным товариществам оказывать всестороннюю помощь жильцам, включая посреднические услуги и информацию о том, как бороться с кризисными ситуациями, и добавил, что муниципальная полиция также подготовила опрос, который в первую очередь предназначен для руководителей или членов правления Таллиннских квартирных товариществ.

«С одной стороны, этот опрос должен заставить людей задуматься о том, к чему они должны быть готовы, но, с другой стороны, он также дает нам лучшее представление о том, что наши люди знают о готовности к кризису, где есть пробелы, и что мы надо еще сделать, чтобы повысить свою готовность», – пояснил Свет.