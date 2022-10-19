Жилищные кредиты дорожают: ЕЦБ может снова повысить процентные ставки

Целевой показатель инфляции ЕЦБ составляет 2%, но в сентябре инфляция составила 10%. По мнению аналитиков, до конца 2024 года инфляция не снизится до надлежащего уровня.

«Инфляция слишком быстрая, – сказал Reuters Брайан Мартин из ANZ. –Необходимо внезапное повышение процентной ставки. В то же время, центральный банк должен следить за спредами процентных ставок по долгу, что делает повышение процентной ставки маловероятным более, чем на 0,75 процентных пункта».

Многое упирается в цену на энергию. Поскольку война в Украине не прекращается, почти 65% из 34 респондентов ожидают, что стоимость жизни ухудшится или значительно ухудшится. Только 12% не ожидают повышения стоимости жизни.

В этом месяце ЕЦБ должен поднять процентную ставку по депозитам до 1,5%, а процентную ставку по кредиту – до 2%.

В конце года процентная ставка по депозиту должна составлять 2%, а по кредиту – 2,5%. Пик процентных ставок ожидается в следующем году, и тогда депозиты должны составить 2,5% в центральном банке, а базовая процентная ставка по кредитам составит 3%.