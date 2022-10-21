C сентября в связанные с Эстонией русскоязычные группы в Facebook массово вступают боты. Фотографии этих ненастоящих аккаунтов вызвали подозрение, что злоумышленники могли использовать украденные больше года назад снимки документов жителей Эстонии. Так ли это?
Для подписчиков
Фото и видео ⟩ Нашествие ботов: злоумышленники используют украденные фотографии жителей Эстонии?
Узнали себя или знакомых?
Нашествие ботов: злоумышленники используют украденные фотографии жителей Эстонии?
В начале осени администраторы местных русскоязычных групп в Facebook забили тревогу: к сообществам стали массово присоединяться боты. Речь идет о женских аккаунтах (по крайней мере, нам удалось найти только женские, хотя нельзя исключать, что есть и мужские версии), которые объединяет несколько моментов: русские имена, написанные кириллицей, (например, Полина Иванова, Алена Исакова, Наташа Орлова и т.д.) и все профили украшают фотографии, которые обычно делают на документы. В одном профиле, как правило, используются снимки разных женщин.
Ключевые слова