Фото и видео ⟩ Нашествие ботов: злоумышленники используют украденные фотографии жителей Эстонии?

В начале осени администраторы местных русскоязычных групп в Facebook забили тревогу: к сообществам стали массово присоединяться боты. Речь идет о женских аккаунтах (по крайней мере, нам удалось найти только женские, хотя нельзя исключать, что есть и мужские версии), которые объединяет несколько моментов: русские имена, написанные кириллицей, (например, Полина Иванова, Алена Исакова, Наташа Орлова и т.д.) и все профили украшают фотографии, которые обычно делают на документы. В одном профиле, как правило, используются снимки разных женщин.