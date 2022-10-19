Многие взрослые не пользуются предназначенной для них компенсацией на стоматологические услуги: согласно исследованию Больничной кассы, за девять месяцев этого года только 27% лиц старше 35 лет воспользовались компенсацией за стоматологические услуги.
Исследование ⟩ Многие взрослые упускают стоматологическую компенсацию
Недавнее исследование состояния полости рта, проведенное в той же возрастной группе, показывает, что более 40 процентов людей, которые не посещали стоматолога в течение последних двух лет, считают, что им это не нужно.
По словам врачей, для проверки состояния зубов и полости рта рекомендуется приходить на прием один раз в год. Исследование здоровья полости рта, проведенное среди взрослых жителей Эстонии, показывает, что они в курсе, но не видят причин регулярно проверяться. Менее половины участников исследования регулярно посещают стоматолога и используют для этой цели компенсацию медицинского страхования.
Все взрослые, имеющие медицинскую страховку, могут пользоваться компенсацией за стоматологическое лечение в размере 40 или 85 евро в год у договорных партнеров Больничной кассы, при этом пациент всегда должен оплачивать не менее половины счета за лечение. Размер компенсации зависит от возраста человека, наличия трудовых отношений и других факторов.
Участники исследования также заполнили анкету, в которой они оценили свое поведение в отношении гигиены полости рта. Хотя немногим более 70 процентов респондентов и ответили, что они слышали о компенсации (когда им задали такой вопрос), счета Больничной кассы показывают, что за девять месяцев этого года только 27 процентов людей старше 35 лет воспользовались возможностью получить компенсацию за стоматологические услуги. Результаты опроса показали, что компенсацией на стоматологическую помощь чаще пользуются женщины и пожилые люди.
По словам Тийи Зейго из отдела партнерских коммуникаций Больничной кассы, для поддержания здоровья полости рта каждый человек должен посещать стоматолога не реже одного раза в год и максимально использовать предназначенную ему компенсацию. «Это помогает предотвратить более серьезные заболевания, запоздалое лечение которых может стоить значительно дороже», – сказала Зейго, подчеркнув, что компенсация может быть использована полностью в течение одного календарного года, поэтому неиспользованная часть не может быть перенесена на следующий год.
41 процент людей, которые не посещали стоматолога за последние два года, отвечая на вопросы, заявили, что основная причина отказа от стоматологического осмотра заключается в том, что в нем нет необходимости. В качестве других причин назывались нехватка средств и боязнь зубных врачей. К стоматологу обращаются при возникновении определенного симптома или проблемы, а не в профилактических целях.
В ходе исследования было клинически обследовано более 3300 человек. По словам доктора Марьо Синиярв, одного из составителей методологии исследования, результаты ясно показали, что люди обычно обращаются к стоматологу слишком поздно. «Только четверть людей не нуждались в лечении заболеваний полости рта на тот момент. Три четверти людей, принявших участие в исследовании, нуждаются в стоматологическом лечении, в том числе в удалении зубного камня», – сказала Синиярв.
Недавний опрос не охватывал использование детских стоматологических пособий, но опрос населения 2021 года, проведенный в сотрудничестве с Kantar Emor и Эстонской больничной кассой, показал, что 93 процента родителей знают, что стоматологические услуги бесплатны для детей до 19 лет. Однако, как и у взрослых, статистика использования стоматологических пособий для детей ниже, чем рекомендуют врачи. На основании медицинских счетов, представленных в Больничную кассу, выясняется, что в прошлом году только 62 процента детей посещали стоматолога за счет Больничной кассы.
Исследование показало, что те, чей ребенок посещает стоматолога реже одного раза в год, так же, как и взрослые, в качестве причины ссылаются на отсутствие жалоб. По словам доктора Синиярв, привычки родителей, как хорошие, так и плохие, передаются детям. «Как родители, мы должны показывать пример заботы о здоровье для детей, в том числе о здоровье полости рта», – сказала она. «Если родитель находит время, чтобы позаботиться о гигиене полости рта ребенка с самого рождения и регулярно водить ребенка к стоматологу, он гарантирует, что ребенок во взрослом возрасте будет иметь здоровые зубы и десны», – пояснила Синиярв.
Исследование, проводившееся среди взрослых с конца 2019 по начало 2022 года, выявило проблемы со здоровьем полости рта у людей старше 35 лет, проживающих в Эстонии. Исследование проводилось Эстонской ассоциацией стоматологов и Институтом стоматологических наук Тартуского университета, исследование финансировалось Эстонской больничной кассой.