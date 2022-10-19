Исследование ⟩ Многие взрослые упускают стоматологическую компенсацию

41 процент людей, которые не посещали стоматолога за последние два года, отвечая на вопросы, заявили, что основная причина отказа от стоматологического осмотра заключается в том, что в нем нет необходимости. В качестве других причин назывались нехватка средств и боязнь зубных врачей. К стоматологу обращаются при возникновении определенного симптома или проблемы, а не в профилактических целях.

В ходе исследования было клинически обследовано более 3300 человек. По словам доктора Марьо Синиярв, одного из составителей методологии исследования, результаты ясно показали, что люди обычно обращаются к стоматологу слишком поздно. «Только четверть людей не нуждались в лечении заболеваний полости рта на тот момент. Три четверти людей, принявших участие в исследовании, нуждаются в стоматологическом лечении, в том числе в удалении зубного камня», – сказала Синиярв.

Недавний опрос не охватывал использование детских стоматологических пособий, но опрос населения 2021 года, проведенный в сотрудничестве с Kantar Emor и Эстонской больничной кассой, показал, что 93 процента родителей знают, что стоматологические услуги бесплатны для детей до 19 лет. Однако, как и у взрослых, статистика использования стоматологических пособий для детей ниже, чем рекомендуют врачи. На основании медицинских счетов, представленных в Больничную кассу, выясняется, что в прошлом году только 62 процента детей посещали стоматолога за счет Больничной кассы.

Исследование показало, что те, чей ребенок посещает стоматолога реже одного раза в год, так же, как и взрослые, в качестве причины ссылаются на отсутствие жалоб. По словам доктора Синиярв, привычки родителей, как хорошие, так и плохие, передаются детям. «Как родители, мы должны показывать пример заботы о здоровье для детей, в том числе о здоровье полости рта», – сказала она. «Если родитель находит время, чтобы позаботиться о гигиене полости рта ребенка с самого рождения и регулярно водить ребенка к стоматологу, он гарантирует, что ребенок во взрослом возрасте будет иметь здоровые зубы и десны», – пояснила Синиярв.