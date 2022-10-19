Пентус-Розиманнус: Март Хельме, будучи бывшим председателем EKRE, продолжает заниматься чистой политикой

Она напомнила ведущему, что ранее давала объяснения в той же комиссии, а также и публично, что не участвовала в процессе принятия решений. «Переговоры о выдвижении кандидата вели председатели политических партий, я в них не участвовала и даже не присутствовала. Я также не присутствовала в Эстонии, и, следовательно, на месте, при принятии решения. Это такой способ привлечения внимания накануне выборов, который сейчас пытается использовать EKRE», – объяснила Пентус-Розиманнус.

Однако в жалобе говорится, что Пентус-Розиманнус ранее встречалась с Юханом Партсом, членом Счетной палаты. «Я встречалась с Партсом как министр финансов с членом Счетной палаты. В настоящее время он находится в Эстонии, чтобы представить результаты своей работы за год. Поэтому совершенно нормально, что я, как министр финансов, встречалась с членом Счетной палаты», – пояснила Пентус-Розиманнус и подчеркнула, что это была обычная встреча.

В последующие дни Пентус-Розиманнус передаст незавершенную работу новому министру. «Нам необходимо обсудить детали бюджета и объяснить сопутствующую информацию», – сказала она. Кроме того, она ждет дополнительной информации о том, когда пройдут слушания в Европарламенте. «Известно, что они сложные и крайне специфичные. И я хочу сделать эту подготовительную работу на максимально возможном высоком уровне», – сказала Пентус-Розиманнус.

А если что-то пойдет не так, будет ли она участвовать в выборах в Рийгикогу? «Я не собираюсь спекулировать на счет того, что что-то должно пойти не так, как надо. Я серьезно отношусь к своей подготовке и постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы пройти слушания успешно, – ответила Пентус-Розиманнус.

Слушания состоятся в ноябре

По словам пресс-секретаря таллиннского представительства Европарламента Кади Херкюль, вслед за заполнением стандартной формы из 19 вопросов, общей для всех кандидатов, следует слушание в Комитете контролю за бюджетом Европарламента (CONT), а затем голосование на пленарном заседании.