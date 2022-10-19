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Пентус-Розиманнус: Март Хельме, будучи бывшим председателем EKRE, продолжает заниматься чистой политикой

Лоора-Элизабет Ломп Kuku Raadio
Пентус-Розиманнус: Март Хельме, будучи бывшим председателем EKRE, продолжает заниматься чистой политикой
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Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус.
Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус. Фото: Mailiis Ollino
  • ​Сейчас Пентус-Розиманнус готовится к слушаниям в Европарламенте
  • Ожидается, что открытые слушания в Комитете по контролю за бюджетом состоятся в ноябре

Программа Kuku Radio «Kuku pärastlõuna» побывала сегодня в суперминистерстве на десятом этаже, в кабинете министра финансов, где вещи уже собраны и все сложено по стопкам. В этом кабинете прошел разговор с Кейт Пентус-Розиманнус (Партия Реформ).

В стопки в основном сложены те вещи, которые останутся как материалы, необходимые следующим министрам для того, чтобы войти в курс дел. «Эти стопки все еще растут, – сказала Пентус-Розиманнус. – Поскольку времена нынче трудные – правда, с бюджетом следующего года большая часть работы закончена – материала для погружения еще достаточно».

Пентус-Розиманнус написала заявление об отставке сегодня утром. Это было принципиальное решение, поскольку правительство назначило ее кандидатом на членство в Европейскую Счетную палату, а это обязательно означает, что она должна выйти из эстонской политики.

«То, что это решение придется принять, было известно уже некоторое время. Мое вхождение в правительство по приглашению и просьбе Каи Каллас было связано с конкретной задачей: составить государственный бюджет на 2023 год и составить бюджетный план на следующие четыре года. Эта задача была выполнена. После того как вчера парламент поддержал проект бюджета, сделать этот шаг было совершенно логично», – сказала Пентус-Розиманнус в передаче на радио Kuku.

Председатель специальной антикоррупционной комиссии Рийгикогу Март Хельме (EKRE) подал сегодня в прокуратуру заявление в связи с выдвижением Кейт Пентус-Розиманнус кандидатом в члены Счетной палаты Европы. «Март Хельме, будучи бывшим председателем EKRE, продолжает заниматься чистой политикой. К сожалению, это стиль EKRE – проводить внутреннюю политику такими средствами», – вздохнула Пентус-Розиманнус.

Она пояснила, что это уже очередная из нескольких жалоб, которые пытается подать на нее EKRE, она не единственная, кто подвергается нападкам, и, как считает Пентус-Розиманнус, это будет продолжаться и в дальнейшем.

Она напомнила ведущему, что ранее давала объяснения в той же комиссии, а также и публично, что не участвовала в процессе принятия решений. «Переговоры о выдвижении кандидата вели председатели политических партий, я в них не участвовала и даже не присутствовала. Я также не присутствовала в Эстонии, и, следовательно, на месте, при принятии решения. Это такой способ привлечения внимания накануне выборов, который сейчас пытается использовать EKRE», – объяснила Пентус-Розиманнус.

Однако в жалобе говорится, что Пентус-Розиманнус ранее встречалась с Юханом Партсом, членом Счетной палаты. «Я встречалась с Партсом как министр финансов с членом Счетной палаты. В настоящее время он находится в Эстонии, чтобы представить результаты своей работы за год. Поэтому совершенно нормально, что я, как министр финансов, встречалась с членом Счетной палаты», – пояснила Пентус-Розиманнус и подчеркнула, что это была обычная встреча.

В последующие дни Пентус-Розиманнус передаст незавершенную работу новому министру. «Нам необходимо обсудить детали бюджета и объяснить сопутствующую информацию», – сказала она. Кроме того, она ждет дополнительной информации о том, когда пройдут слушания в Европарламенте. «Известно, что они сложные и крайне специфичные. И я хочу сделать эту подготовительную работу на максимально возможном высоком уровне», – сказала Пентус-Розиманнус.

А если что-то пойдет не так, будет ли она участвовать в выборах в Рийгикогу? «Я не собираюсь спекулировать на счет того, что что-то должно пойти не так, как надо. Я серьезно отношусь к своей подготовке и постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы пройти слушания успешно, – ответила Пентус-Розиманнус.

Слушания состоятся в ноябре

По словам пресс-секретаря таллиннского представительства Европарламента Кади Херкюль, вслед за заполнением стандартной формы из 19 вопросов, общей для всех кандидатов, следует слушание в Комитете контролю за бюджетом Европарламента (CONT), а затем голосование на пленарном заседании.

Херкюль добавила, что, согласно имеющейся информации, публичные слушания Пентус-Розиманнус в комитете по бюджетному контролю должны состояться в ноябре. Дата проведения будет объявлена ​​примерно за две недели.

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