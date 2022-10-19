Новый министр финансов в спешке вышла из правления нескольких фирм

Согласно бизнес-реестру, Аннели Аккерманн владеет долями в четырех эстонских компаниях, большинство из которых имеют с подачей годовых отчетов трудности, поэтому определить, как министр финансов распоряжается деньгами в своих компаниях, непросто.

Транспортное предприятие Luited OÜ, зарегистрированное в Пярну и работающее 11 лет, опубликовало последний годовой отчет за 2019 год. Тогда было написано, что при обороте продаж ноль евро компания получила убыток более 11 000 евро. Последняя запись в налоговой и таможне относится к третьему кварталу 2021 года, когда было уплачено 932 евро налога на рабочую силу.