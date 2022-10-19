Компании, принадлежащие новому министру финансов Аннели Аккерманн, годами не представляли годовые отчеты. Министр в спешке вышла из правления проблемных предприятий.
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Новый министр финансов в спешке вышла из правления нескольких фирм
Новый министр финансов в спешке вышла из правления нескольких фирм
Согласно бизнес-реестру, Аннели Аккерманн владеет долями в четырех эстонских компаниях, большинство из которых имеют с подачей годовых отчетов трудности, поэтому определить, как министр финансов распоряжается деньгами в своих компаниях, непросто.
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