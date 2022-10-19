Лукас: эстонская наука и высшее образование должны быть открытыми

«Связь очень важна, потому что наука оценивается по международным меркам. Когда мы открыты, миру легче общаться с нами, а нам легче общаться с миром, – сказал Лукас. – Если мы соединяем мир с собой и достигаем всего сами, это в интересах нашей собственной безопасности, потому что тогда вокруг нас есть другие. Однако, сохраняя открытость, мы должны помнить, кто мы, и какова наша роль».

Принцип «мы открыты, но остаемся самими собой» заложен и в административных договорах, которые скоро будут подписаны с вузами.

«Например, если программы бакалавриата или магистратуры проводятся на английском языке, должна быть возможность изучать то же самое на эстонском языке. Если докторская диссертация написана не на эстонском языке, университет должен обеспечить выполнение требования исчерпывающего резюме на эстонском языке. Все иностранные студенты должны обучаться эстонскому языку и культуре, и не менее 50 процентов выпускников докторантуры должны знать эстонский язык на уровне B2, для IT-специальностей – на уровне B1», – сказал министр.

Министр образования и науки Тынис Лукас добавил, что для того, чтобы удержать новое поколение исследователей, важно сосредоточиться на программе докторантуры и не делать различия между национальностью людей. «Вместо этого важнее, чтобы они ассоциировали себя с эстонским обществом», – сказал он.

«Целью достижения единого информационного пространства в обществе является также решение о переводе всех детских садов и школ на изучение эстонского языка. Кроме того, государство поддерживает подготовку учебников для высших учебных заведений на эстонском языке, а национальные науки, связанные с эстонским языком, культурой и историей, дополнительно финансируются из отраслевых программ. Образование и наука являются очень важными гарантиями безопасности для эстонского общества, потому что если нет полноценного и функционирующего общества, то и физически защищать нечего».