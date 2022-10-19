Использовавший ребенка для сексуальных утех наказан

Было установлено, что в неопределенное время в течение мая месяца 2021 года с мужчиной находился несовершеннолетний ребенок. Ребенок лежал на диване-кровати, а мужчина неоднократно касался ее грудей под блузкой и целовал их, а также засунул руку в штаны ребенка и ощупал половые органы.