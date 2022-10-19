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Использовавший ребенка для сексуальных утех наказан

rus.postimees.ee
Использовавший ребенка для сексуальных утех наказан
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Фото: Shutterstock

Этой осенью в Пайдеском доме правосудия рассматривалось дело человека, ранее не подвергавшегося уголовному наказанию. Мужчину обвинили в сексе с несовершеннолетней.

Было установлено, что в неопределенное время в течение мая месяца 2021 года с мужчиной находился несовершеннолетний ребенок. Ребенок лежал на диване-кровати, а мужчина неоднократно касался ее грудей под блузкой и целовал их, а также засунул руку в штаны ребенка и ощупал половые органы.

В течение мая ребенок несколько раз оставался у мужчины в гостях, и обвиняемый неоднократно прикасался как к ее груди, так и к половым органам между ног.

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