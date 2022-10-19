В здании Суперминистерства потребление энергии сокращают ударными темпами

«В целях экономии энергии мы установили температуру в рабочих помещениях на отметке 19 градусов и отключили вентиляцию на ночь в качестве пробной меры. Также мы свели к минимуму отопление вспомогательных помещений, и в течение двух недель тестируем меру, при которой закрываем одну часть здания и направляем людей пользоваться другими зонами, чтобы оптимизировать использование пространства. Первичные результаты говорят о том, что реализация мер привела к значительному снижению потребление и снижение затрат в сентябре», – сказал ERR вице-канцлер по административной политике Министерства финансов Каур Каяк.

На уточняющий вопрос, насколько большой экономии удалось добиться, представитель министерства ответил, что по сравнению с августом потребление электроэнергии в сентябре уменьшилось примерно на 25%.

Каяк пояснил, что в сентябре Министерство финансов в сотрудничестве с экспертами, представителями учреждений, местных самоуправлений и другими лицами подготовило для госучреждений инструкции, целью которых является снижение энергопотребления зданий в предстоящий отопительный период. Так, среди прочего, речь идет об установление верхнего предела температуры в помещении, прекращении нагрева воды электричеством, установке минимальной температуры в неиспользуемых на постоянной основе помещениях, отключении наружного освещения зданий и декоративного освещения памятников в ночное время, проведении экспертиз технических систем зданий и оптимизации энергопотребления.

«Одним из возможных вариантов, который можно было бы рассмотреть в случае необходимости, является внедрение коллективных удаленных рабочих дней. В каком объеме следовать этим инструкциям, каждое учреждение будет решать самостоятельно, исходя из своих возможностей», – сказал вице-канцлер.

Каяк напомнил, что, как и в случае с частным сектором, государство уже тестировало удаленную работу во время коронакризиса. «Опыт показал, что такая схема никак не отразилась на качестве работы», – отметил он.

Располагающиеся в здании Суперминистерства ведомства рекомендовали своим сотрудникам по возможности работать из дома по пятницам. Однако Министерство социальных дел и Министерство финансов пока не будут вводить коллективные удаленные рабочие дни.