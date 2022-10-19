Председатель парламентской комиссии по государственной обороне Раймонд Кальюлайд считает, что в вопросе о лишении граждан России права на оружие следует исходить из оценок министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса и подведомственных ему учреждений, а не идти по пути политического популизма.
Раймонд Кальюлайд: не вижу причин для спешки в вопросе лишения граждан РФ оружия
«Разгорелся спор вокруг того, в течение какого срока владельцы должны продать свое оружие. Одни говорят о годе, другие – о шести месяцах. Но раз Министерство внутренних дел считает реалистичным решить этот вопрос в течение года, то нужно с этим считаться», – отметил Кальюлайд.
«Я не видел ни одного серьезного аргумента в пользу того, почему нам следовало бы спешить с этим. Намного важнее сделать так, чтобы не возникло серьезных споров и конфликтов с владельцами оружия. Вопрос нужно решить так же конструктивно и спокойно, как и ситуацию вокруг православной церкви», – подчеркнул председатель парламентской комиссии по гособороне.
По его словам, МВД предстоит проделать большую работу в связи с развитием системы гражданской обороны в нашей стране. «Нужно как можно скорее установить сирены в городах и предпринять другие шаги для защиты наших жителей. На это выделены дополнительные средства, но вопрос с постоянным финансированием этой сферы не решен», – сказал Раймонд Кальюлайд.