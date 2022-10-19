Раймонд Кальюлайд: не вижу причин для спешки в вопросе лишения граждан РФ оружия

«Разгорелся спор вокруг того, в течение какого срока владельцы должны продать свое оружие. Одни говорят о годе, другие – о шести месяцах. Но раз Министерство внутренних дел считает реалистичным решить этот вопрос в течение года, то нужно с этим считаться», – отметил Кальюлайд.

«Я не видел ни одного серьезного аргумента в пользу того, почему нам следовало бы спешить с этим. Намного важнее сделать так, чтобы не возникло серьезных споров и конфликтов с владельцами оружия. Вопрос нужно решить так же конструктивно и спокойно, как и ситуацию вокруг православной церкви», – подчеркнул председатель парламентской комиссии по гособороне.