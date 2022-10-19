Фото ⟩ ДТП на шоссе: один автомобиль после столкновения вылетел с дороги

Водитель Kia, следовавший со стороны Раквере, завершал на своем автомобиле разворот, а водителям Honda и Hyundai, которые ехали со стороны Кадила в Ракверре, пришлось объехать Kia по встречной полосе.

По словам водителя Hyundai Антса Вийта, водитель Honda, который ехал впереди него, резко затормозил, из-за чего он врезался в Honda сзади. После этого автомобиль Honda вылетел с дороги и приземлился на бок.

Вийта сказал, что дистанция перед аварией могло быть до 30 метров, а скорость движения – 80-85 км/ч. По его словам, пожилую женщину, которая была за рулем Honda, отнесли в машину скорой помощи на носилках.