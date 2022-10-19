На четвертом километре шоссе Тырма-Коэравере около десяти утра произошло ДТП. Пострадал один человек.
Фото ⟩ ДТП на шоссе: один автомобиль после столкновения вылетел с дороги
Водитель Kia, следовавший со стороны Раквере, завершал на своем автомобиле разворот, а водителям Honda и Hyundai, которые ехали со стороны Кадила в Ракверре, пришлось объехать Kia по встречной полосе.
По словам водителя Hyundai Антса Вийта, водитель Honda, который ехал впереди него, резко затормозил, из-за чего он врезался в Honda сзади. После этого автомобиль Honda вылетел с дороги и приземлился на бок.
Вийта сказал, что дистанция перед аварией могло быть до 30 метров, а скорость движения – 80-85 км/ч. По его словам, пожилую женщину, которая была за рулем Honda, отнесли в машину скорой помощи на носилках.
На месте происшествия патрульный полицейский Вейко Оскин отметил, что водители, участвовавшие в происшествии, были трезвы, а скорая помощь доставила водителя Honda в Ракверескую больницу для дополнительной проверки здоровья.