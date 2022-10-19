Министр финансов Аннели Аккерманн принесла сегодня должностную присягу перед Рийгикогу и сменила на министерском посту Кейт Пентус-Розиманнус.
Фото ⟩ Министр финансов Аннели Аккерманн вступила в должность
«Новая министр финансов успеет побыть в должности до парламентских выборов около пяти месяцев. Самая весомая ответственность, которая ляжет на ее плечи в этот период, связана с тем, чтобы бюджет следующего года был претворен в жизнь, а европейские средства были быстро введены в использование, – сказала премьер-министр Кая Каллас. – Нас ждет трудная зима по причине кризисов, вызванных развязанной Россией войной. Правительство сделало серьезные приготовления, чтобы помочь людям ее пережить. Это отражает и самый масштабный в истории – объемом в 17 миллиардов евро – государственный бюджет».
Премьер-министр отметила, что у Аккерманн хороший опыт в финансовой сфере как на уровне местного самоуправления, так и полученный в Рийгикогу.
Сегодня утром премьер-министр Кая Каллас вместе с Аннели Аккерманн была у президента Алара Кариса, которому передала прошение об отставке прежнего министра финансов и представила новую кандидатуру. После этого президент Карис утвердил Аккерманн в должности. Должностные полномочия Аккерманн начали действовать после принесения присяги перед Рийгикогу. Кейт Пентус-Розиманнус ушла в отставку с поста министра финансов в связи с намерением баллотироваться в Европейскую счетную палату.