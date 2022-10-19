Фото ⟩ Министр финансов Аннели Аккерманн вступила в должность

«Новая министр финансов успеет побыть в должности до парламентских выборов около пяти месяцев. Самая весомая ответственность, которая ляжет на ее плечи в этот период, связана с тем, чтобы бюджет следующего года был претворен в жизнь, а европейские средства были быстро введены в использование, – сказала премьер-министр Кая Каллас. – Нас ждет трудная зима по причине кризисов, вызванных развязанной Россией войной. Правительство сделало серьезные приготовления, чтобы помочь людям ее пережить. Это отражает и самый масштабный в истории – объемом в 17 миллиардов евро – государственный бюджет».