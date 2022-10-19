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Универсальная услуга теперь доступна предприятиям

BNS
Универсальная услуга теперь доступна предприятиям
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Elektrilevi

Инициированный Комиссией по экономике проект Закона о рынке электроэнергии, который устанавливает возможность для микро- и малых предприятий пользоваться универсальной услугой при покупке электроэнергии с этого ноября до конца 2023 года, прошел третье чтение в Рийгикогу.

Согласно законопроекту, компании, где работает менее 10 сотрудников и с годовым оборотом или объемом годового баланса не более 2 млн. евро, а также малые предприятия, то есть те, где количество работников не превышает 50, а оборот – не более 10 миллионов евро, могут начать пользоваться универсальной услугой.

Согласно законопроекту, универсальная услуга также распространяется на самозанятых лиц, фонды и НКО, потребляющие до одного гигаватт-часа энергии в год. При заполнении объема, потребитель больше не сможет получать универсальную услугу, после чего продавец электроэнергии предложит заключить новый договор не позднее, чем в течение 10 дней.

Если потребитель отказывается от предложения, не подписывает новый договор и не меняет продавца электроэнергии, поставщик продает ему электроэнергию исходя из почасовой цены биржи электроэнергии.

Если бытовые потребители автоматически переводятся на универсальную услугу в том случае, если специально от нее не отказываются, то согласно проекту, компании должны уведомить продавца электроэнергии о своем желании перейти на универсальную услугу или ответить согласием на предложение продавца.

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