Универсальная услуга теперь доступна предприятиям

Согласно законопроекту, компании, где работает менее 10 сотрудников и с годовым оборотом или объемом годового баланса не более 2 млн. евро, а также малые предприятия, то есть те, где количество работников не превышает 50, а оборот – не более 10 миллионов евро, могут начать пользоваться универсальной услугой.

Согласно законопроекту, универсальная услуга также распространяется на самозанятых лиц, фонды и НКО, потребляющие до одного гигаватт-часа энергии в год. При заполнении объема, потребитель больше не сможет получать универсальную услугу, после чего продавец электроэнергии предложит заключить новый договор не позднее, чем в течение 10 дней.

Если потребитель отказывается от предложения, не подписывает новый договор и не меняет продавца электроэнергии, поставщик продает ему электроэнергию исходя из почасовой цены биржи электроэнергии.