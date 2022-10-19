Футбольный тренер Дмитрий Хохлов выиграл суд у Facebook из-за того, что соцсеть ранее считала его фамилию оскорблением украинцев, передает news.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash. Теперь компания должна ему 65,5 миллиона рублей. Cуд также постановил разблокировать все посты и профиль Хохлова.
За «хохла» ответишь: тренер Хохлов выиграл суд у Facebook по поводу своей фамилии
За «хохла» ответишь: тренер Хохлов выиграл суд у Facebook по поводу своей фамилии
Солнцевский суд Москвы обязал соцсеть выплатить чуть меньше требуемой суммы – 64 миллиона «за вред имени», один миллион – компенсации и еще оплатить расходы на адвоката: 571 000 рублей.
Хохлов подал в суд на Facebook из-за фамилии в сентябре прошлого года. Администраторы соцсети регулярно блокировали его аккаунты, воспринимая фамилию как пренебрежительное название украинцев.
Так как Facebook является приверженцем политики борьбы с национализмом, слово «хохлы» и все его производные регулярно становятся объектом блокировки – в зависимости от того, где они встречаются. Из-за этого алгоритма страдает не только сам тренер, но и те, с кем он общается в соцсети. Ситуацию также усугубляет тот факт, что Хохлов является известной персоной.