За «хохла» ответишь: тренер Хохлов выиграл суд у Facebook по поводу своей фамилии

Так как Facebook является приверженцем политики борьбы с национализмом, слово «хохлы» и все его производные регулярно становятся объектом блокировки – в зависимости от того, где они встречаются. Из-за этого алгоритма страдает не только сам тренер, но и те, с кем он общается в соцсети. Ситуацию также усугубляет тот факт, что Хохлов является известной персоной.