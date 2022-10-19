Правительство требует рассмотрения вопроса о вынесении вотума недоверия Рийне Сиккут
Правительство требует рассмотрения вопроса о вынесении вотума недоверия Рийне Сиккут
На электронном заседании правительство приняло решение представить в правление Рийгикогу ходатайство о рассмотрении вопроса о вынесении вотума недоверия министру экономики и инфраструктуры Рийне Сиккут на заседании Рийгикогу в среду, сразу после окончания обсуждения третьего вопроса повестки дня.
Вотум недоверия министру экономики и инфраструктуры инициировали в среду 42 депутата Рийгикогу.