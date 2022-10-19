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Правительство требует рассмотрения вопроса о вынесении вотума недоверия Рийне Сиккут

BNS
Правительство требует рассмотрения вопроса о вынесении вотума недоверия Рийне Сиккут
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Министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут.
Министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут. Фото: Sander Ilvest

На электронном заседании правительство приняло решение представить в правление Рийгикогу ходатайство о рассмотрении вопроса о вынесении вотума недоверия министру экономики и инфраструктуры Рийне Сиккут на заседании Рийгикогу в среду, сразу после окончания обсуждения третьего вопроса повестки дня.

Вотум недоверия министру экономики и инфраструктуры инициировали в среду 42 депутата Рийгикогу.

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