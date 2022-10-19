Ср, 19.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Эстонец стал чемпионом мира в разгадывании судоку

rus.postimees.ee
Эстонец стал чемпионом мира в разгадывании судоку
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Тийт Вунк.
Тийт Вунк. Фото: Jaansu Laidna

На 17-м чемпионате мира по разгадыванию судоку, который прошел с 16 по 19 октября в Кракове, золотую медаль завоевал эстонец Тийт Вунк.

В крайне напряженной финальной борьбе Тийт лишь на восемь секунд опередил китайца Даи Тантана. Трехкратный чемпион мира Кота Мориниши (Япония) занял третье место.

В командном зачете эстонская сборная завоевала бронзу. В состав команды вошли Тийт Вунк, Анна-Биргита Топкин, Таури Пурк, Тийт Хендрик Пийбелехт и капитан Яанус Лайдна.

Всего в чемпионате мира участвовало 197 фанатов судоку из 32 стран мира.

Ключевые слова
Наверх