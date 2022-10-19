На 17-м чемпионате мира по разгадыванию судоку, который прошел с 16 по 19 октября в Кракове, золотую медаль завоевал эстонец Тийт Вунк.
Эстонец стал чемпионом мира в разгадывании судоку
Эстонец стал чемпионом мира в разгадывании судоку
В крайне напряженной финальной борьбе Тийт лишь на восемь секунд опередил китайца Даи Тантана. Трехкратный чемпион мира Кота Мориниши (Япония) занял третье место.
В командном зачете эстонская сборная завоевала бронзу. В состав команды вошли Тийт Вунк, Анна-Биргита Топкин, Таури Пурк, Тийт Хендрик Пийбелехт и капитан Яанус Лайдна.
Всего в чемпионате мира участвовало 197 фанатов судоку из 32 стран мира.
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