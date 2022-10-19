Дует в окна? Стоит принять меры

Цены на энергию продолжают расти по всей Европе, и, по данным Евростата, рост цен на энергоносители в ЕС в сентябре достиг 40,8 процентов по сравнению с прошлым годом. В январе цены на энергоносители были на 28,8 процентов выше, по сравнению с прошлым годом, однако самый большой рост цен пришелся на природный газ.

На сегодняшний день энергетический кризис находится на самом высоком уровне, как в 1997 году, когда ЕС впервые опубликовал гармонизированный индекс потребительских цен.

Жители Европы этой зимой столкнутся с высокими расходами на коммунальные услуги, особенно в северной Европе и странах Балтии, иными словами там, где холоднее и меньше дневного света. Домохозяйствам необходимо подумать о том, как экономить энергию, чтобы уменьшить счета.

«Утепление домов, замена отопительных систем и установка более эффективного освещения – первое, что приходит на ум, когда мы думаем об энергосбережении в домах. Но важна также и замена окон, которые могут значительно сэкономить энергию», – говорит глава VELUX Baltics Дмитрий Асташонок.

Замена окон снижает теплопотери