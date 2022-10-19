В преддверии зимы следует подготовится и – во избежание еще более высоких счетов за отопление – проверить окна.
Дует в окна? Стоит принять меры
«Все окна перед зимой нуждаются в сервисном обслуживании. Например, стоит заменить уплотнитель оконных рам, смазать движущиеся детали и многое другое. Это может сделать каждый домовладелец», – говорит исполнительный директор Scandinor Мадис Тарум.
Закрывается ли окно плотно?
Для начала проверить это можно с помощью листа бумаги. Возьмите обычный листок формата А4, поместите его между створкой окна и рамой и закройте окно. Если бумагу можно вытащить без особых усилий, значит, окно сквозит. А если вытащить лист не удается, можно быть уверенным, что окно закрывается плотно. Этот тест нужно повторить на всех окнах в разных местах.
Если выяснится, что окно пропускает ветер, следует произвести визуальный осмотр и определить, закрывается ли оно полностью. В случае окон с двойными рамами необходимо убедиться, что и внутренние, и внешние створки закрываются полностью.
«Если окажется, что рама за лето, например, разбухла, то в случае деревянных окон, их можно немного отшлифовать обычной наждачной бумагой. Если в хозяйстве есть рубанок или ленточная шлифовальная машина, то они идеально подходят для обработки окна», – говорит Тарум.
Убедитесь в качестве оконных уплотнителей
Причина сквозняка может крыться и в старых уплотнителях.
«Если уплотнители при открывании окна уже не принимают прежнюю форму и деформировались под давлением, значит, они больше не держат ветер», – объясняет менеджер реставрационной компании.
В таком случае кусочек уплотнителя стоит взять с собой в строительный магазин и приобрести точно такой же уплотнитель.
Если оконная рама не закрывается полностью, проблема может заключаться в сломанных шпингалетах или просевших петлях. Поэтому следует следить за тем, чтобы оконная рама ровно входила в каркас. Оконный каркас – это неподвижная часть окна, к которой крепится оконная рама.
«Если смотреть на окно из комнаты, оно должно быть расположено в стене прямо, без отклонений в какую-либо сторону. Если вы видите, что окно наклонено, то велика вероятность того, что теплый воздух из комнаты просачивается наружу», – говорит Тарум.
Так как самостоятельно исправить перекос оконной рамы трудно, стоит обратиться к специалистам.
Работает ли приточный клапан так, как надо?
Проверив окна, заодно следует убедиться, что приточные клапаны, которые обычно устанавливаются на стене возле окон или под подоконником работают исправно. Задача этих клапанов – обеспечение вентиляции помещения, поэтому стоит проверить их состояние и отрегулировать в закрытое положение, чтобы в помещение не проникал слишком холодный ветер. Если клапаны износились, их следует заменить до наступления зимних морозов.
Среди прочего стоит потратить несколько минут на то, чтобы смазать подвижные части окон. Оконные шпингалеты, петли и другие детали нуждаются в смазывании каждые полгода. Если вы не хотите заниматься этим так часто, нужно смазывать их хотя бы осенью: специальная смазка продается во всех крупных строительных магазинах.
Энергосберегающие окна уменьшают счета за отопление в десять раз
Цены на энергию продолжают расти по всей Европе, и, по данным Евростата, рост цен на энергоносители в ЕС в сентябре достиг 40,8 процентов по сравнению с прошлым годом. В январе цены на энергоносители были на 28,8 процентов выше, по сравнению с прошлым годом, однако самый большой рост цен пришелся на природный газ.
На сегодняшний день энергетический кризис находится на самом высоком уровне, как в 1997 году, когда ЕС впервые опубликовал гармонизированный индекс потребительских цен.
Жители Европы этой зимой столкнутся с высокими расходами на коммунальные услуги, особенно в северной Европе и странах Балтии, иными словами там, где холоднее и меньше дневного света. Домохозяйствам необходимо подумать о том, как экономить энергию, чтобы уменьшить счета.
«Утепление домов, замена отопительных систем и установка более эффективного освещения – первое, что приходит на ум, когда мы думаем об энергосбережении в домах. Но важна также и замена окон, которые могут значительно сэкономить энергию», – говорит глава VELUX Baltics Дмитрий Асташонок.
Замена окон снижает теплопотери
Расходы на жилье являются проблемой для многих европейцев, потому что еще до пандемии, почти 10 процентов людей тратили на жилье 40, а то и более процентов своего дохода, в то время как адекватным считается максимум 30 процентов. В настоящее время 15 процентов европейцев живут в неудовлетворительных условиях, а 50 миллионов домохозяйств страдают оттого, что не могут должным образом отапливать свои дома зимой.
Сохранение тепла и энергоэффективность окон оказывают большое влияние на энергопотребление дома. Энергосберегающие оконные стекла помогут снизить потери тепла и уменьшить счета.
«Наше исследование показывает, что замена окон с двойным остеклением на более энергоэффективные решения может снизить потребление энергии в помещении до 11 процентов, а потери тепла через окно – до 60 процентов. В солнечный день благодаря окнам в комнаты может поступать дополнительное тепло, но важно, чтобы количество энергии поступающее от солнца, было больше, чем количество энергии, которая через окна уходит, – объясняет Асташонок. – Кроме того, мансардные окна в отопительный сезон в целом более энергоэффективны, чем фасадные окна: например, мансардные окна с тройным остеклением позволяют понизить температуру в помещении на один-два градуса без ущерба для комфорта».
Эксперт пояснил, что при смене окон важно обращать внимание не только на энергоэффективность самого окна, но и на утепление вокруг, чтобы избежать образования мостиков холода, которые могут возникнуть как из-за плохого качества работы или особенностей конструкции здания. Поэтому замену окон он рекомендует доверить профессионалам, ведь неправильно выполненная работа может привести к образованию конденсата, плесени и повышенному расходу тепла.
Автоматика и оконная фурнитура
Внедрение различных современных технологий и оконных аксессуаров, таких как автоматические шторы или защитные жалюзи, также могут способствовать снижению потери тепла путем их регулировки в зависимости от времени года. Также доступны автоматизированные системы, которые регулируют закрытие окон и жалюзи в зависимости от погоды или температуры.
«Доказано, что климат в помещении влияет не только на наше здоровье, но и на нашу удовлетворенность жизнью. Поэтому важно поддерживать оптимальную температуру в помещении, не переплачивая за это», – добавил эксперт.