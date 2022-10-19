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Из-за спора с Elektrilevi два многоквартирных дома остались без электричества и отопления

Яаника Элиас
Из-за спора с Elektrilevi два многоквартирных дома остались без электричества и отопления
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Два дома в Химмасте остались без электричества. На снимке многоквартирный дом на Кескузе-теэ, 13, перед которым стоит проживающая там пенсионерка Мария. Ее беспокоит, что продукты в холодильнике пропадают.
Два дома в Химмасте остались без электричества. На снимке многоквартирный дом на Кескузе-теэ, 13, перед которым стоит проживающая там пенсионерка Мария. Ее беспокоит, что продукты в холодильнике пропадают. Фото: Jaanika Elias

В Химмасте, что в нескольких километрах от Пыльва, жители двух восьмиквартирных домов на этой неделе остались без электричества и отопления. Это произошло из-за того, что квартирные товарищества и Elektrilevi не смогли прийти к соглашению, на каких условиях сетевая компания должна оказывать услугу.

Многоквартирные дома на Кескузе-теэ много лет снабжало электроэнергией предприятие Põlva Oom OÜ, которое два года назад обанкротилось. Весной этого года управляющий банкротством, наконец, передал электросеть Elektrilevi, и в июле компания начала поставлять электроэнергию потребителям региона. Всего на улице восемь подобных многоквартирных домов, с двумя из них возникли серьезные проблемы.

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