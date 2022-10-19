Из-за спора с Elektrilevi два многоквартирных дома остались без электричества и отопления

Многоквартирные дома на Кескузе-теэ много лет снабжало электроэнергией предприятие Põlva Oom OÜ, которое два года назад обанкротилось. Весной этого года управляющий банкротством, наконец, передал электросеть Elektrilevi, и в июле компания начала поставлять электроэнергию потребителям региона. Всего на улице восемь подобных многоквартирных домов, с двумя из них возникли серьезные проблемы.