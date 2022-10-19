Напавшему на руководителя фирмы из-за бензопилы клиенту вынесен приговор

Суд признал Игоря Прошина виновным в попытке самовольного временного пользования чужим движимым имуществом, совершенной с применением насилия, и приговорил его к одному году лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Решение еще не вступило в законную силу.

Согласно обвинительному акту, 27 марта прошлого года Прошин пришел в магазин в Курессааре и потребовал от члена правления компании немедленно отремонтировать сломанную бензопилу Stiga. Ему нужно было использовать пилу, чтобы срубить деревья в лесу.

Поскольку член правления компании отказался ремонтировать пилу, Прошин оставил сломанную бензопилу в магазине, взял оттуда же новую и начал уходить с ней из магазина. Член правления схватился за бензопилу у входной двери магазина. Прошин не выпускал из рук пилу и вытолкнул члена правления из магазина во двор и повалил его животом на капот газонокосилки. Прошин схватил лезвие газонокосилки и прижал его к шее и груди жертвы. В результате руководителю компании был причинен вред здоровью.

Прошин продолжил атаку, в ходе которой газонокосилка Viking, принесенная в ремонт, перевернулась. Прошин сжал пальцами голову и глаза члена правления фирмы. Потерпевший упал, после чего Прошин ударил его ногой по бедру.