Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшей в Ярвамаа 28-летней Яне.
Вы ее видели? Полиция ищет пропавшую 28-летнюю женщину
Вы ее видели? Полиция ищет пропавшую 28-летнюю женщину
11 октября в полицию сообщили, что 28-летняя Яне покинула свой дом в Пайде и не вернулась туда в обещанное время.
По имеющейся информации, она могла направится к своему знакомому, который проживает в Пайде. Полиция несколько раз проверяла эту информацию, а также проверяла другие возможные места, куда она могла направиться, но, к сожалению, найти ее не удалось.
Рост Яне около 150 сантиметров, у нее полное телосложение. У нее черные короткие волосы, по бокам стрижка «ежик». Когда она ушла из дома, на ней была черная куртка и черные джинсы или черные спортивные штаны и темные кроссовки.
Полиция просит всех, кто видел Яне или у кого есть информация о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.