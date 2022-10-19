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Вы ее видели? Полиция ищет пропавшую 28-летнюю женщину

rus.postimees.ee
Вы ее видели? Полиция ищет пропавшую 28-летнюю женщину
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Яне.
Яне. Фото: Erakogu

Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшей в Ярвамаа 28-летней Яне.

11 октября в полицию сообщили, что 28-летняя Яне покинула свой дом в Пайде и не вернулась туда в обещанное время.

По имеющейся информации, она могла направится к своему знакомому, который проживает в Пайде. Полиция несколько раз проверяла эту информацию, а также проверяла другие возможные места, куда она могла направиться, но, к сожалению, найти ее не удалось.

Рост Яне около 150 сантиметров, у нее полное телосложение. У нее черные короткие волосы, по бокам стрижка «ежик». Когда она ушла из дома, на ней была черная куртка и черные джинсы или черные спортивные штаны и темные кроссовки.

Полиция просит всех, кто видел Яне или у кого есть информация о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112. 

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