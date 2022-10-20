Недавний коррупционный скандал в Кохтла-Ярве показал, что Центристская партия Эстонии продолжает пополнять свой реестр сюжетов об использовании служебного положения в собственных интересах и в интересах третьих лиц. Именно в этом и заключается суть коррупции. Депутат горсобрания Маарду, политик и предприниматель Николай Дегтяренко рассуждает о коррупционной природе центристов и способах борьбы с ней.
НИКОЛАЙ ДЕГТЯРЕНКО ⟩ Эстонские центристы: 50 оттенков коррупции
Английский политик и историк Джон Эмерих Эдвард Дальберг-Актон как-то сказал: «Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно». Иллюстрацией к этому высказыванию может служить долговременный период нахождения у власти в Таллинне и в других самоуправлениях Эстонии Центристской партии. При этом Таллинн и Маарду – это лишь самые яркие примеры «властного разврата».
Таллинн как кормушка центристов и их приближенных
В свое время центристам удалось на широкой основе заручиться поддержкой русскоязычных избирателей в Таллинне. Благодаря этому центристы уже долгое время единолично правят в столице Эстонии, лишь время от времени имитируя создание коалиций. Реальная власть в Таллинне принадлежит именно представителям Центристской партии. И вот такое положение очевидным образом привело к тому, что ресурсы городских бюджетов Таллинна и Маарду превратились в кормушку для членов партии и лояльных центристам лиц.
Нужно помнить, что коррупция – это не только мздоимство, когда чиновник получает взятку за нужное решение в пользу бизнес-структуры или частного лица. В коррупционной истории центристов можно разглядеть минимум пятьдесят оттенков коррупции. К сожалению, не все они квалифицируются органами правосудия как правонарушение. Но от этого они не перестают иллюстрировать нарушения норм морали, политической этики или же случаи конфликта интересов.
Например, в 2010 году депутат Таллиннского горсобрания Маргарита Черногорова при утверждении на посту вице-мэра Яны Тоом проголосовала именно за данного кандидата. И все бы ничего, но кандидат оказался дочерью депутата. Вообще, семейственность – это политический код центристов, и если 12 лет назад мама Черногорова, не моргнув глазом, голосовала за дочку, то много лет спустя в Маарду депутат горсобрания от Центристской партии Павел Архипов, не чихнув, проголосовал за избрание мэром города своего папы – центриста Владимира Архипова.
Если в Маарду историю замяли, то в связи со случаем Тоом и Черногоровой Пыхьяская префектура все же усмотрела в голосовании конфликт интересов и предъявила Черногоровой подозрение в нарушении антикоррупционного законодательства. Был суд, который госпожа Черногорова все же выиграла. Однако совершенно очевидно, что подобного рода голосование матери за дочь, сына за отца, нарушает не формальные правила, а неписаные законы морали. К сожалению, человеческая порядочность или ее отсутствие не являются предметом судебного разбирательства. Поэтому, как принято говорить в таких случаях, ложечка нашлась, но осадочек остался.
Именно подобное пренебрежение нормами морали, видимо, стало алгоритмом деятельности депутатов-центристов в горсобрании Таллинна, когда они принимали решение о делегировании своих однопартийцев в состав советов различных больниц. Конечно, надзор за оказанием медицинских услуг важен и нужен, но почему-то его стали осуществлять и управлять деятельностью медиков люди, довольно далекие от медицины.
При этом их необременительное и ни к чему не обязывающее членство в советах оплачивалось из средств медучреждений, которые, в свою очередь, финансировались из бюджета. Получается, что когда депутаты-центристы голосовали за принятие бюджета Таллинна в части финансирования здравоохранения, они заботились, среди прочего, и о своих интересах.
Так, в 2012 году центрист Таави Аас получил за свое членство в Совете Ида-Таллиннской Центральной больницы более 4000 евро. Одновременно как член Совета Ляэне-Таллиннской Центральной больницы он получил более 5800 евро, а депутат-центрист Маргарита Черногорова как член Совета Таллиннской детской больницы получила более 3000 евро. Не были обижены и другие депутаты и чиновники-центристы, занимавшие места членов советов и их председателей во всех городских учреждениях. И практика эта сохранялась очень долгое время, при этом доходы центристов только росли.
В 2019 году вице-мэр Таллинна, центрист Калле Кландорф получал по 1000 евро в месяц как председатель в советах компаний Tallinna Linnatranspordi AS, Tallinna Soojus и Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus. Центрист Вахур Келдрима входил в советы Ида-Таллиннской центральной и Ляэне-Таллиннской центральной больниц, а также являлся председателем совета Таллиннского муниципального центра семейных врачей. В каждом совете он получал 750 евро в месяц, а в целом — 2250. Столько же, 2250 евро в месяц, зарабатывала мама Яны Тоом Маргарита Черногорова, которая стала специалистом-универсалом и входила в советы Ляэне-Таллиннской центральной больницы, Таллиннского промышленного парка и Таллиннской детской больницы.
Гражданство по блату
Высокое положение в Центристской партии позволяло депутатам устраивать своих родственников за несколько минут на лечение в больницах, тогда как своей очереди ожидали сотни пациентов. Близость к центристам помогала решать проблемы даже с получением эстонского гражданства.
Так, завсегдатай российских пропагандистских телеканалов, депутат Европарламента Яна Тоом еще в 2006 году получила гражданство Эстонии за особые заслуги по ходатайству министра экономики и коммуникаций Эстонской Республики Эдгара Сависаара. Но вот содержание этих заслуг так и осталось тайной для широкой публики. Эту историю так же можно трактовать как один из оттенков политической коррупции, которая преступлением не является, но предполагает существование механизмов круговой поруки и личных связей.
Перечислять все оттенки центристской коррупции можно бесконечно долго: это могут быть случаи от присвоения министерской кофеварки до использования бюджетных средств на политическую рекламу Центристской партии, находившие отражение в громких судебных делах.
Можно вспомнить контракты муниципалитетов с фирмами родственников чиновников, усиленное финансирование русскоязычных школ во главе с лояльными центристам директорами учебных заведений, сомнительный, с моей точки зрения, меморандум о строительстве СПГ-терминала, подписанный с финнами экс-министром, центристом Таави Аасом, вымогательство денег у подруги по переписке. Какие-то дела уже расследуются, какие-то еще ждут своей очереди.
Центризм в Маарду как матрица произвола
На фоне этой пестрой картины могут потеряться истории подобные той, что случилась в Маарду. Но как раз суть этой истории позволяет понять, почему центристы, совершая преступления и неблаговидные проступки, продолжают оставаться у власти.
В 2018 году мэр Маарду, центрист Владимир Архипов обратился с иском в суд против меня, лидера оппозиции, за критику в его адрес. В результате долгого разбирательства он проиграл мне суд. Мэру не понравились мои слова о процветающей в Маарду коррупции, кумовстве, засильи непрофессионалов во власти. А Харьюский уездный суд частично удовлетворил уже мой встречный иск в отношении клеветы, распространенной лично мэром Архиповым.
В августе этого года мэр Маарду должен был уплатить мне судебный штраф, но даже это он не соизволил сделать сам, и мне пришлось обращаться к судебному исполнителю, который востребовал с Архипова 1000 евро. Но положение мэра эта история никак не пошатнула: главу самоуправления уличают в судебном порядке в неблаговидном поступке, а он и ухом не ведет и продолжает руководить городом, при этом публичных извинений мэра, которые — согласно решению суда — должны были быть принесены на одном из ТВ-каналов, до сих пор не последовало.
В Маарду уже давно сложилась такая ситуация, когда центристский мэр не воспринимает критику в свой адрес. Он обижается и подает безосновательные иски в суд, и при этом позволяет себе ложь в отношении оппонентов. И вот эту местную маардускую историю объединяет с многообразнымии оттенками коррупционной сути центристов именно бросающееся в глаза отсутствие эффективных механизмов привлечения к ответственности за подобного рода действия, не имеющие состава серьезного уголовного преступления. Многие процессы заканчиваются протоколами о проступках или судебными штрафами, но политической ответственности центристские политики не несут.
Так случилось с историей по финансированию медицинских учреждений, находящихся на площадях Маардуской больницы. Учреждения регулярно подавали заявки в мэрию Маарду, согласно которым были готовы предоставить амбулаторное медицинское обслуживание в сфере общей хирургии и неврологии на площадях больницы при условии, что город Маарду будет поддерживать оплату аренды для Маардуской больницы.
Речь шла о хорошем и нужном деле, но ситуация обстояла таким образом, что депутат горсобрания Маарду, акционер и член совета AS Kallavere Haigla Борис Слепиковский сам регулярно голосовал на заседаниях горсобрания за то, чтобы уполномочить мэра Архипова заключить новые контракты и выделять деньги, которые в итоге уходили на счета больницы, где Слепиковский был одним из владельцев.
Только после заявления в полицию данным деяниям была дана правовая оценка, которая закончилась теперь уже для бывшего депутата и бывшего акционера больницы Слепиковского в кабинете службы по борьбе с мошенничеством и экономическими преступлениями криминального бюро Пыхьяской префектуры. Но и здесь все закончилось предписаниями и профилактическими беседами.
Что может изменить ситуацию? Например, возможность отзыва мэра путем народного вотума недоверия. Можно вписать эту норму в закон и тогда все будет возможно. Тем самым можно создать эффективный механизм контроля местной власти, благодаря которому люди бы гарантированно имели форму обратной связи.
Нужен третейский суд, подобный Палате по внесудебным спорам при Министерстве юстиции, для разбора конфликтов между избирателями и властями. Жители муниципалитетов должны иметь возможность подать жалобу или же начать процесс вотума недоверия местной власти не только через государственную судебную систему, работающую медленно, но и через Палату по внесудебным спорам, где будет больше оперативности при рассмотрении.
В Эстонии нужно также сформировать нечто вроде института репутации, чтобы стало нормой, что человек, претендующий на политическую карьеру, должен быть безупречно честен, а общество могло бы увидеть все пятьдесят оттенков коррупции и дать им соответствующую оценку на выборах. Нельзя утверждать, что Центристская партия в Эстонии монополизировала коррупцию, но можно требовать, чтобы центристы именно с себя начали поход против коррупции в национальных масштабах.