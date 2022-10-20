НИКОЛАЙ ДЕГТЯРЕНКО ⟩ Эстонские центристы: 50 оттенков коррупции

Английский политик и историк Джон Эмерих Эдвард Дальберг-Актон как-то сказал: «Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно». Иллюстрацией к этому высказыванию может служить долговременный период нахождения у власти в Таллинне и в других самоуправлениях Эстонии Центристской партии. При этом Таллинн и Маарду – это лишь самые яркие примеры «властного разврата».

Таллинн как кормушка центристов и их приближенных

В свое время центристам удалось на широкой основе заручиться поддержкой русскоязычных избирателей в Таллинне. Благодаря этому центристы уже долгое время единолично правят в столице Эстонии, лишь время от времени имитируя создание коалиций. Реальная власть в Таллинне принадлежит именно представителям Центристской партии. И вот такое положение очевидным образом привело к тому, что ресурсы городских бюджетов Таллинна и Маарду превратились в кормушку для членов партии и лояльных центристам лиц.

Нужно помнить, что коррупция – это не только мздоимство, когда чиновник получает взятку за нужное решение в пользу бизнес-структуры или частного лица. В коррупционной истории центристов можно разглядеть минимум пятьдесят оттенков коррупции. К сожалению, не все они квалифицируются органами правосудия как правонарушение. Но от этого они не перестают иллюстрировать нарушения норм морали, политической этики или же случаи конфликта интересов.