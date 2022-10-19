Пограничники убирают буи с границы

Оранжевые буйки снимают каждый год осенью перед первыми морозами, чтобы их не унесло зимним льдом. Это означает, что люди должны быть еще более осторожными, когда планируют плыть по реке на лодке, пишет Восточная префектура в социальных сетях.

Каждый водитель катера должен знать, где проходит государственная граница, при плавании возле пограничной территории и следить за отсутствием нарушения пограничного режима или пересечения границы. Для этой цели Департамент полиции и погранохраны рекомендует использовать надежные навигационные устройства, с помощью которых можно легко удостовериться, чтобы пограничная линия на реке оставалась за более чем 20 метров на реке Нарве, 50 метров на Нарвском водохранилище и 200 метров на Чудском озере.