На этой неделе пограничники снимут буи, обозначающие государственную границу или временную контрольную линию, на реке Нарве и на водохранилище.
Пограничники убирают буи с границы
Оранжевые буйки снимают каждый год осенью перед первыми морозами, чтобы их не унесло зимним льдом. Это означает, что люди должны быть еще более осторожными, когда планируют плыть по реке на лодке, пишет Восточная префектура в социальных сетях.
Каждый водитель катера должен знать, где проходит государственная граница, при плавании возле пограничной территории и следить за отсутствием нарушения пограничного режима или пересечения границы. Для этой цели Департамент полиции и погранохраны рекомендует использовать надежные навигационные устройства, с помощью которых можно легко удостовериться, чтобы пограничная линия на реке оставалась за более чем 20 метров на реке Нарве, 50 метров на Нарвском водохранилище и 200 метров на Чудском озере.
Кроме того, госслужащие еще раз напоминают, что, отправляясь на водоем, необходимо поставить в известность своих близких; разбираться в правилах, применимых к пограничному водному объекту; убедиться, что оборудование плавсредства соответствует требованиям, а его навигационное устройство исправно; всегда надевать спасательное снаряжение; ни в коем случае не находиться на воде в состоянии алкогольного опьянения и обязательно брать с собой устройство связи.