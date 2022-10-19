Королева Кихну на пять месяцев станет министром финансов в доме Стенбока

«Видимо, ее тогда не устраивала та политика, которую проводила партия в то время», – вспоминает теперь Цахкна. Сеэдер заверил Postimees, что в то время не было трений на личном уровне из-за расставания: «Это был ее политический выбор, который в какой-то степени был обусловлен политическими, а в какой-то степени, личными отношениями – я не имею в виду отношения между мной и Аннели Аккерманн, у нас не было личного конфликта. Но в партии, естественно, они возникают при составлении избирательных списков и при других вопросах».

Выбор ею Партии Реформ не вызвал у Сеэдера удивления, и, по его словам, он ожидал выдвижения на эту должность «именно и только Аннели Аккерманн». Он пояснил: «Для меня это логично, учитывая нынешние настроения, ожидания, состояние Партии реформ и то, кто занимал эту должность раньше. Если вспомнить Юргена Лиги, Сыэрда, Суття, то все они мужчины. Думаю, это тоже очень сильно повлияло на выбор».

Сторонница мореходства

Член «Ээсти 200» Маргус Цахкна. Фото: Ремо Тынисмяэ

«Это радует, что правление утвердило Аннели Акерманн в качестве нового кандидата на пост министра финансов. Акерманн имеет опыт работы в сфере финансов как в Рийгикогу, так и в частном секторе, – сказала премьер-министр Кая Каллас (Партия Реформ). – Всегда найдется место для новых людей, которые разбираются в теме и могут поделиться своим опытом».