Королева Кихну на пять месяцев станет министром финансов в доме Стенбока
С бюджетом порядок, Пентус-Розиманнус передала пост
Тяжелый выход из «Отечества» привел Аккерманн в Партию реформ
Близкими ей темами являются водород, мореходство и местные самоуправления
Кейт Пентус-Розиманнус (Партия Реформ), претендующая на членство в Счетной палате ЕС и покидающая эстонскую политику, заменена Аннели Аккерманн (Партия Реформ) на посту министра финансов.
Пентус-Розиманнус приняла решение уйти в отставку с поста министра финансов после того, как в Рийгикогу был представлен государственный бюджет на следующий год. В ближайшие недели она предстанет перед Европейским парламентом на слушаниях, чтобы стать назначенным на должность в Счетной палате.
«Моя работа в этом правительстве завершена, и я ухожу в отставку с поста министра финансов, чтобы освободить место для кандидатов на следующих выборах и сосредоточиться на подготовке, связанной с работой члена Европейской аудиторской палаты», – прокомментировала Пентус-Розиманнус решение в социальных сетях.
Поскольку на запасной скамье у Партии реформ есть несколько бывших министров финансов – Айвар Сыэрд, Юрген Лиги, Марис Лаури из недавнего прошлого, и Хейки Краних из более давнего – и опытный финансовый эксперт Андрес Сутть, назначение Аккерманн на пост министра финансов кому-то могло показаться неожиданным.
Сыэрд и Сутть якобы были, как утверждалось, теми, кого считали более серьезными претендентами по сравнению с Аккерманн. То, что на фоне упомянутых имен решение будет принято в пользу именно Аккерманн, не смогли предположить и различные политологи, с которыми Postimees пообщался во вторник.
Членство в «Отечестве»
Партия реформ сообщила Postimees, что жребий пал на Аккерманн во многом из-за того, что на протяжении ее политической карьеры возобновляемые источники энергии были для нее близкой темой, которая в нынешнее время требует особого внимания и участия. В глазах общественности Аккерманн выделялась как активный и убежденный сторонник водородной энергетики. Ее долгая карьера в бизнесе также рассматривалась как сильная сторона, которая могла быть полезной при распределения различных пособий.
«Я благодарна за оказанное доверие, что я могу заняться важной и нужной работой. Я хочу оказывать поддержку правительству и лицам, принимающим решения, потому что финансы – это система поддержки, а задача хорошего управления финансами – обеспечивать понятными данными для принятия четких и определенных решений. Это то, что я хочу сделать за четыре месяца», – сказала Аккерманн на пресс-конференции во вторник.
Аккерманн, давний член экономической комиссии, перешла в финансовую комиссию после того, как летом поменялась правящая коалиция. Аккерманн, родившаяся на Кихну, руководила тамошним самоуправлением с 2005 по 2009 годы, и в свое время даже была названа в Pärnu Postimees королевой Кихну. Она начала свою политическую карьеру в Союзе «Отечества» и Res Publica, в составе которого впервые стала депутатом государственного собрания в 2011-2015 годах. В начале 2018 года, когда Хелир-Вальдор Сеэдер («Отечество») стал председателем партии вместо Маргуса Цахкна в результате борьбы за власть внутри партии, Аккерманн покинула партию.
«Сегодня IRL больше не является тем "Союзом Отечества", в который я вступила 16 лет назад (в 2002 году – прим. М.П.), – пояснила тогда Аккерманн. – Я не могла участвовать в формировании финансовой и экономической политики, никто внутри партии не хотел знать моего мнения, и при этом было неуместным публично критиковать свою партию». В качестве примера она привела выдвинутую идею создания II пенсионной ступени как добровольной, при том, что в то время она была еще в зачаточном состоянии.
«Видимо, ее тогда не устраивала та политика, которую проводила партия в то время», – вспоминает теперь Цахкна. Сеэдер заверил Postimees, что в то время не было трений на личном уровне из-за расставания: «Это был ее политический выбор, который в какой-то степени был обусловлен политическими, а в какой-то степени, личными отношениями – я не имею в виду отношения между мной и Аннели Аккерманн, у нас не было личного конфликта. Но в партии, естественно, они возникают при составлении избирательных списков и при других вопросах».
Выбор ею Партии Реформ не вызвал у Сеэдера удивления, и, по его словам, он ожидал выдвижения на эту должность «именно и только Аннели Аккерманн». Он пояснил: «Для меня это логично, учитывая нынешние настроения, ожидания, состояние Партии реформ и то, кто занимал эту должность раньше. Если вспомнить Юргена Лиги, Сыэрда, Суття, то все они мужчины. Думаю, это тоже очень сильно повлияло на выбор».
Сторонница мореходства
«Это радует, что правление утвердило Аннели Акерманн в качестве нового кандидата на пост министра финансов. Акерманн имеет опыт работы в сфере финансов как в Рийгикогу, так и в частном секторе, – сказала премьер-министр Кая Каллас (Партия Реформ). – Всегда найдется место для новых людей, которые разбираются в теме и могут поделиться своим опытом».
«Дочь своевольного Кихну. Мне очень, очень нравится это кихнуское упрямство, которое в ней есть, – охарактеризовал ее Цахкна, ныне являющийся членом «Ээсти 200». – Человек сведущий в экономике, предприниматель. Она действительно грамотно действовала».
Положительные впечатления разделяют и другие политические соратники Аккерманн. Помимо уже упомянутой водородной энергетики, ее особым приоритетом в политике были судоходство и мореходство, но также и региональная политика. «Он очень обстоятельная и смелая, глубоко вникает в темы, которыми занимается», – отметил Андрей Коробейник (Центристская партия), который вместе с Аккерманн был в составе Пярнуской горуправы, помимо Рийгикогу.
«Очень усердная, ответственная. Она глубоко вникает во все темы, за которые берется», – вторит ему бывший коллега Аккерманн по Экономической комиссии Кальви Кыва (Социал-Демократическая Партия).
По словам Айвара Кока, который в качестве председателя в последние месяцы работал в финансовой комиссии вместе с Аккерманн, у нее есть опыт как в политике, так и в предпринимательстве: «Она много лет была предпринимателем, руководила самоуправлением Кихну, была заместителем мэра Пярну и уже не в первый раз входит в состав Рийгикогу. Поэтому я надеюсь, что наше сотрудничество будет очень успешным и что она сможет очень хорошо справиться с этой работой за четыре месяца до выборов».
Аннели Аккерманн
Родилась 5 октября 1972 года в Кихну.
Опыт работы:
Секретарь Пярнуского коммерческого банка 1990–1991 г.
Член правления AS Kihnu Rand 1991–2006 г.
Член правления целевого учреждения Avatud Kihnu Fond 1992–2015 г.
Член правления AS Kihnu Veeteed 2002–2005 г.
Старейшина волости Кихну 2005–2009 г.
Вице-мэр Пярну по финансам 2009–2011 г.
Управляющая OÜ Luited с 2011 г.
Управляющая OÜ Eystra Yachts с 2017 г.
Политические партии:
Союз Отечества / Союз Отечества и Res Publica 2002–2018 гг.