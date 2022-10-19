В среду, 19 октября, 75 велосипедистов отправились в Мяо, чтобы вместе почтить память погибших при исполнении служебных обязанностей полицейских. К памятнику полицейским в Мяо приехали коллеги из Пярну, Раквере, Таллинна и Тарту.
Фото ⟩ Не забудем: 75 велосипедистов почтили память погибших полицейских
По словам главного организатора поездки старшего инспектора полиции Креэте Йохани, велосипедный пробег – это дань уважения полицейским, погибшим при исполнении служебных обязанностей. «Важно помнить людей, которые посвятили свою жизнь созданию чувства безопасности и своими работой и усилиями сделали Эстонию безопаснее. К сожалению, за короткий промежуток времени мемориальная доска полицейским в Мяо пополнилась новыми именами: за последний год нас покинуло еще два человека. Потеря каждого коллеги болезненна для полицейских, и сегодняшняя акция также является нашим способом сохранить память об этих людях», – сказала Йохани.
Традиционный велосипедный пробег проходит уже шестой год, и утром люди стартовали с четырех мест в Эстонии. Время начала варьировалось от 8 до 9:30 утра, и люди из разных городов прибыли в Мяо в Ярвамаа в одно и то же время – около 15:00. Среди участников есть полицейские и партнеры по сотрудничеству, уже несколько лет подряд принимает участие и бывший президент Керсти Кальюлайд.
После восстановления независимости Эстонии при исполнении служебных обязанностей погибли 25 полицейских: Юллар Меома, Уудо Янтсус, Малев Уустал, Андрей Копытов, Александр Ефремов, Арно Страндберг, Арго Киви, Марек Лемминг, Вайто Якси, Александр Криворученко, Март Лаан, Яанус Мяги, Рейн Тутенпал, Олег Филиппов, Максим Карпов, Сергей Пярна, Аллар Купп, Кармо Тийвел, Юлия Горбачева, Андрус Ляэне, Тармо Лаул, Ренеэ Карк, Тармо Каммер, Йоонас Мянник и Алар Илуметс.