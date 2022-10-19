Фото ⟩ Не забудем: 75 велосипедистов почтили память погибших полицейских

По словам главного организатора поездки старшего инспектора полиции Креэте Йохани, велосипедный пробег – это дань уважения полицейским, погибшим при исполнении служебных обязанностей. «Важно помнить людей, которые посвятили свою жизнь созданию чувства безопасности и своими работой и усилиями сделали Эстонию безопаснее. К сожалению, за короткий промежуток времени мемориальная доска полицейским в Мяо пополнилась новыми именами: за последний год нас покинуло еще два человека. Потеря каждого коллеги болезненна для полицейских, и сегодняшняя акция также является нашим способом сохранить память об этих людях», – сказала Йохани.

Традиционный велосипедный пробег проходит уже шестой год, и утром люди стартовали с четырех мест в Эстонии. Время начала варьировалось от 8 до 9:30 утра, и люди из разных городов прибыли в Мяо в Ярвамаа в одно и то же время – около 15:00. Среди участников есть полицейские и партнеры по сотрудничеству, уже несколько лет подряд принимает участие и бывший президент Керсти Кальюлайд.